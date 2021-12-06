Mohamed Salah'tan Barcelona iddialarına yanıt

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah, bir süredir takımı ile kontrat görüşmeleri sebebi ile gündemde. İddialara göre 2023 yazında sona erecek olan kontratını uzatmak için Liverpool'dan ciddi bir artış talep eden oyuncu, henüz kulübü ile anlaşmaya varamadı.

Buna bağlı olarak özellikle son dönemde adı Barcelona ile anılan oyuncuya bu iddialar soruldu. Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin onu istediği hakkındaki haberleri okuduğunu belirten Mısırlı oyuncu, "Barcelona gibi bir kulübün isteği beni mutlu edecek bir şey ama Liverpool'da mutluyum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Şu anda İngiltere Premier League'de de kalmak istiyorum çünkü burası dünyanın en güçlü ligi." dedi.

Liverpool ile olan kontrat yenileme görüşmeleri hakkında da görüş belirten Salah, "Defalarca söyledim. Bana kalırsa Liverpool'da kalmak istiyorum. Ama karar yönetimin elinde ve bunu onlar çözecek. Benim için problem yok ama bir anlaşmaya varmamız lazım. Karar yönetimin." diyerek yönetime mesaj gönderirken, "Sizin finansal değeriniz takımın size verdiği değeri ve sizi takıma tutmak için neler yapabileceğini gösterir. Ama tüm karar sadece finansal detaylara bağlı değil." şeklinde yorum yaptı.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Liverpool forması ile 20 resmi maçta 19 gol atıp 8 de asist yaptı.