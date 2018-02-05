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Spor

Mohamed Salah, Liverpool tarihine şimdiden adını yazdırdı

Mısırlı yıldız, Torres, Owen, Suarez gibi yıldızları geride bıraktı

05 Şubat 2018 14:37

Liverpool formasıyla Premier League'de fırtına gibi esen Mohamed Salah, attığı gollerle şimdiden merseyside ekibinin tarihe geçmeyi başardı.

Bu sezon attığı gollerle Liverpool'u zirve yarışında tek başına sırtlayan Mohamed Salah, Tottenham karşısında yaptığı dubleyle kırmızılarla çıktığı 25'inci lig maçında 20 gole ulaşarak kulüp efsanelerini geride bırakmayı başardı.

Geçtiğimiz yaz Roma'dan 43.9 milyon pound'luk bonservis bedeliyle transfer edilen ve sergilediği performansla beklentileri fazlasıyla aşan Mısırlı forvet, Liverpool tarihinde Premier League'de 20 gole ulaşan en hızlı futbolcu oldu.

Geçmişinde Fernando Torres, Michael Owen, Robbie Fowler ve Luis Suarez gibi kaliteli golcüleri barındıran Liverpool'da bugüne kadar 20 gol barajına en hızlı ulaşan isimler 27 maçta bu rakamı yakalayan Fernando Torres ve Daniel Sturridge olmuştu.

Başarısız geçen Chelsea serüveninden sonra Premier League'deki ikinci denemesinde efsaneler arasına girmeye aday olan Salah'ın yaptığı büyüleyici başlangıcı nasıl noktalayacağı merak konusu.

(beIN Sports)

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