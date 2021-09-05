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Spor

Mohamed Salah, Liverpool'dan haftalık 500 bin Sterlin istiyor

05 Eylül 2021 14:27

Liverpool ile Mohamed Salah arasında sözleşme yenileme görüşmeleri sürüyor. Salah, Liverpool'dan haftalık 500 bin Sterlin istedi.

The Mirror'a göre, Salah yeni kontrat için Kırmızılar'dan büyük bir maaş artışı talep ediyor. Haberde Mısırlı futbolcunun İngiliz kulübünden haftalık 500 bin Sterlin istediği belirtildi.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Salah, Liverpool tarihinin en yüksek ücretli oyuncusu olacak. 29 yaşındaki Mısırlı yıldızın mevcut sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.

Liverpool daha önce Virgil van Dijk, Alisson, kaptan Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold ve Andy Robertson ile sözleşme yenilemişti.

 

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