Mohamed Salah, kırdığı rekorla Premier Lig tarihine geçti!

Liverpool'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, İngiltere Premier Lig'de bir rekora daha imza attı.

Kasım ve şubattan sonra mart ayında da ayın futbolcusu seçilen Salah, Premier Lig tarihinde bir sezonda bu ödülü 3 kez alan ilk futbolcu oldu.

Salah, mart ayında rakip fileleri 6 kez havalandırırken, altın ayakkabı yarışında da ligde attığı 29 golle Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile zirvede yer alıyor.

Adaylar arasında, mart ayında oynadığı 4 maçta 4 gol atan milli futbolcu Cenk Tosun'un (Everton) yanı sıra Son Heun-Min (Tottenham), Romelu Lukaku (Manchester United), David Silva (Manchester City) ve Chris Wood da (Burnley) bulunuyordu.