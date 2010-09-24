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MOĞOL KADINA TECAVÜZ GİRİŞİMİ İSTANBUL (A.A)

24 Eylül 2010 12:56

-MOĞOL KADINA TECAVÜZ GİRİŞİMİ İSTANBUL (A.A) - 24.09.2010 - Kağıthane'de bir kadının evine girerek önce tecavüz etmeye çalışan, başarılı olamayınca da kadının telefonunu gasbettikleri iddia edilen 3 kişi yakalandı. Nurtepe Mahallesi'nde bir gecekonduda yaşayan ve gece saatlerinde evde tek başına olan Moğolistan uyruklu A.B.E'nin (32) evine giren Barış Ç. (19), Engin A. (18) ve 17 yaşındaki V.U, bu kişiye bıçak zoruyla tecavüz etmek istedi.  Kadının, bağırarak, çevreden yardım istemesi üzerine paniğe kapılan 3 kişi, kadının cep telefonunu gasbederek olay yerinden uzaklaştı. A.B.E'nin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, kadının verdiği eşkal doğrultusunda çevrede araştırma başlattı. Eşkale uyan 3 kişi kısa süre içerisinde yapılan kovalamacanın ardından yakalanarak, Sadabat Polis Merkezine götürüldü. Kovalamaca sırasında saldırganlardan birinin düşerek burnunu kırdığı öğrenildi. A.B.E'nin teşhis ettiği zanlıların üzerinden bir bıçak ve kadına ait bir cep telefonu bulundu.

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