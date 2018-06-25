Mogherini'den Uluslararası İşkence Kurbanlarına Destek Günü mesajı

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Haziran (DHA) – Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 26 Haziran Uluslararası İşkence Kurbanlarına Destek Günü nedeniyle Avrupa Birliği’ni (AB) temsilen yaptığı açıklamada uluslararası ve bölgesel mekanizmaların işkencenin önlenmesii kınanması ve sonlandırılmasında çok büyük önemi olduğunu vurguladı.

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avruğa Birliği’nin işkencenin her çeşidini önlemek, kınamak ve tamamen sonlandırmaya, cani, merhametsiz ve onur kırıcı muamele ve cezalandırma yöntemlerini sonlandırmaya olan bağlılığını yineledi.

İşkencenin uluslararası kanunlarca katiyen yasak olmasına rağmen dünya genelinde hem bağımsız olaylarda hem de sistematik bir şekilde farklı formlarda uygulanmaya devam ettiğini hatırlattı ve şunları söyledi:

“İşkence adam, kadın ve çocuk farketmez, herkesi hedef alabilir. İşkence failinin cezalandırılması ve adalet önüne çıkartılması gereken, affedilemez bir suçtur.

“Bu tiksindirici insan hakları ihlaline mağruz kalanları korumak için tüm enstrümanlarımızı harekete geçirmeye devam edeceğiz.

“Cesur bir şekilde bu suçlarla farkındalık yaratarak ve sivil toplum kuruluşlarında veya mağdurlara destek konusunda katılımcı olanları desteklemeye devam edeceğiz.

“Ulusal İnsan Hakları Kurumu ve Ulusal Önleyici Mekanizma’lar, uluslararası ve bölgesel mekanizmalar işkencenin tamamen ortadan kaldırılması için kilit önem taşıyor.

“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 70. Yılında Avrupa Birliği olarak tüm insanların eşit doğuğ, eşit bir şekilde şerefli bir yaşam sürme hakkı olduğunu hatırlatıyoruz.

“AB, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve temel hak ve özgürlükler, insanlık onuru gibi kuruluşunda temel alınan prensipler doğrultusunda işkencenin tamamen sonlanması ve önlenmesi, işkence kurbanları ve işkenceden kurtulmuş kişilerin aldığı zararın tazmini için için çalışmaya devam edecektir.”

“İşkencesiz Ticaret” Küresel İttifakı

AB’nin işkence, ölüm cezası ve diğer cani, merhametsiz ve onur kırıcı muamele ve cezaların katiyen yasaklanmasına olan bağlılığını desteklemek için geçen yıl Eylül ayında kurulan “İşkencesiz Ticaret” Küresel İttifakı da açıklamada birkez daha vurgulandı.

Konseyden yapılan açıklamaya göre Arjantin ve Moğolistan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen “İşkencesiz Ticaret” girişimi bu tür işkenceler için kullanılan ürünlerin ticaretinin önlenmesi, kısıtlanması ve yasaklanması için etkili önlemler almak isteyen ülkelerin katılımıyla başlatılan küresel bir girişim.

Konseyin açıklamasında Afganistan, Avustralya, Madagaskar, Sri Lanka ve Filistin’in de Birleşmiş Milletler İşkence ve İhtiyari Protokolü’ne kabul edildikleri belirtildi.