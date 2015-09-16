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Dünya
Deutsche Welle

Mogherini'den Avrupa'ya uyarı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriyeli sığınmacıları kabul etmenin Avrupa'nın çıkarına olduğunu söyledi.

16 Eylül 2015 12:07


AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini iç savaşa sahne olan Suriye'den sığınmacı kabul edilmesinin Avrupa'nın menfaatine olduğunu söyledi.

Mogherini, Fransız ‘Liberation' gazetesine verdiği mülakatta, Suriyelilerin, Avrupa'nın da mücadele ettiği cihatçı IŞİD milisinden kaçtığını hatırlatarak “Terör kurbanlarını kabul etmez ve onları koruyamazsak, dünyaya nasıl bir mesaj vermiş oluruz?” dedi.

Sığınmacı krizinin aynı zamanda misafirperverlik göstererek Avrupa'nın öz güvenliğine yatırım yapma fırsatı olduğunu da belirten AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, cihatçıların sığınmacı maskesiyle Avrupa'ya sızabilecekleri endişesinin yersiz olduğunu vurguladı.

Mogherini, Avrupa'daki aşırı dinci terör saldırılarının bu kıtada dünyaya gelen ya da uzun süredir burada yaşayan kişilerce düzenlendiğini hatırlattı.

Macaristan'ın sınırlarını kapatmasını izah etmenin zor olduğunu sözlerine ekleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Birliği bünyesindeki ayrımcı uygulamalara karşı azınlıkları himaye etme yükümlülüğünden kaçınmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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