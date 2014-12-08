Mogherini Türkiye'yi ziyaret ediyor



AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye Türkiye ziyaretinde AB Komisyonu'nun komşuluk politikası ve genişleme müzakerelerinden sorumlu üyesi Johannes Hahn ile komisyonun insani yardım ve krizlere müdahaleden sorumlu üyesi Hristos Stilianides de eşlik ediyor.

Mogherini ve beraberindeki diğer AB yetkililerinin Ankara'da görüşeceği yetkililer arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bulunuyor.

'Türkiye'nin kritik rolünün farkındayız'

Mogherini Türkiye'ye hareketinden önce Türkiye ziyareti hakkında bilgi verdi. Mogherini, "Türkiye'nin AB'ye girme süreci, AB Komisyonu'nun önceliği olacaktır" ifadesini kullandı.

Ankara'da IŞİD'le mücadelenin ele alınacağını kaydeden Mogherini, "AB, bölgenin güvenliği açısından Türkiye'nin kritik rolü olduğunun farkındadır" dedi.

AB'nin Suriyeli sığınmacılara bağış yapanlar arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Mogherini, "Suriye'deki çatışmaların çözümü üzerine Türk makamlarıyla önemli görüşmelerimiz oldu. Türkiye'nin bu anlamda çok kritik rol oynadığını biliyoruz" diye konuştu.