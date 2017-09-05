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Deutsche Welle

Mogherini: Türkiye ile görüşmeler devam ediyor

Son günlerde özellikle Alman politikacıların Türkiye-AB üyelik müzakerelerinin durdurulması çağrılarının ardından konuşan AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Mogherini, Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

05 Eylül 2017 01:28

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Sosyal Demokrat Parti başbakan adayı Martin Schulz'un pazar akşamı televizyon düellosunda Türkiye'nin AB üyelik müzakereleriyle ilgili sert ifadelerinin ardından AB'den de açıklama geldi. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

Mogherini, Slovenya'nın Bled kentinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin önemli bir bölgesel ortak olduğunu ve hala AB üye adayı olduğunu belirterek, "Türkiye ile her konuda mutabık değiliz. Özellikle insan hakları, temel özgürlükler, gazetecilerin durumu gibi bazı konularda tutumlarımızda büyük farklılıklar var. Ancak görüşmeler devam ediyor” diye konuştu.

Mogherini, "ilişkilerin geleceğinin AB bünyesi içindeki tartışmalarla açıklığa kavuşturulması gerektiğini" de sözlerine ekledi.

"Üyelik müzakereleri sona erdirilmeli"

Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak meclis seçimleri öncesi Merkel ile Schulz arasında yapılan TV düellosunda SPD'nin başbakan adayı Martin Schulz, "Ben başbakan olursam Türkiye ile AB üyelik müzakerelerini sona erdiririm" derken, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye yönelik ekonomik baskının artırılabileceğini belirtmişti.

Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) kardeş partisi Bavyera tabanlı Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) liste başı adayı Bavyera'nın İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ise DW'ye yaptığı açıklamalarda Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesi ve AB'nin Türkiye'ye her yıl yaptığı mali yardımları kesmesi gerektiğini belirtti.

"Türkiye AB'den dev adımlarla uzaklaşıyor”

Reuters haber ajansına göre konuyla ilgili açıklama yapan bir Avrupa Komisyonu sözcüsü, Türkiye'nin dev adımlarla AB'den uzaklaştığını söyledi.

Sözcü, "Türkiye, Avrupa'dan dev adımlarla uzaklaşıyor ve bu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasını imkânsızlaştırıyor. Görüşümüz budur” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de geçen hafta Türkiye'nin "dev adımlarla" Avrupa’dan uzaklaştığını belirtmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP/Reuters, DÇ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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