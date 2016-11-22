Mogherini: Türkiye-AB ilişkileri yol ayrımında

Devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) oturumuna katılan AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Türkiye-AB ilişkileri de, Türkiye’nin kendisi de bir yol ayrımında" dedi. Mogherini Türkiye’den ne istediği konusuna da açıklık getirmesini talep etti. Federica Mogherini, “AB'ye üye olmanın koşulu Avrupa değerlerini paylaşmaktır, ancak Erdodoğan hükümetinin şu anda planladığı idam cezası bu değerler arasında bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi, Avrupa Konseyi’nin aracı forumu olma işlevi dolayısıyla önemli bir rolü olduğunu da vurgulayarak, Türkiye ile diğer AB ülkelerinin Avrupa Konseyi üyesi oldukları hatırlattı ve Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Nils Muizniek’in dile getirdiği endişeleri dikkate alması gerektiğini de söyledi.

AP'nin iki büyük grubu Türkiye-AB müzakelerinin dondurulmasını istedi

Avrupa Parlamentosu’ndaki muhafazakar Avrupa Halk Partisi’nin (EVP) Grup Başkanı Manfred Weber ise Türkiye ile AB tam üyelik müzakerelerinin dondurulmasından yana görüş bildirdi. "Şimdiye kadar olduğu gibi devam etme diye bir şey mümkün değil” diye konuşan Weber, "Müzakerelerin kesilmesi değil, sadece dondurulması isteniyor. Ancak idam cezasının geri getirilmesini planlayan bir ülke AB'nin üyesi olamaz” açıklamasını yaptı.

AP Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Gianni Pittella da Türkiye'nin jeopolitik konumu ve dinî sebepler nedeniyle "AB'nin vazgeçilmez bir partneri” olduğuna işaret etti. Pitella, "Ancak söz konusu demokrasi değerleri ve insan haklarına riayet olduğunda sosyal demokratlar şantajlara da boyun eğmezler” dedi.

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