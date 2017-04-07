Mogherini: Suriye'de askeri çözüm mümkün değil

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD'nin, Suriye'deki El Şayrat hava üssünü roketlerle vurmasına yönelik açıklamada bulundu.

Mogherini, "AB, Suriye'deki çatışma ve anlaşmazlığın askerî yoldan çözümlenemeyeceğinden tamamen emindir“ şeklinde konuştu.

Mogherini, Suriye'de konuşlanmış olan IŞİD gibi terör örgütlerine de ancak ülkede siyasi bir çözüm bulunmasıyla darbe indirmenin mümkün olacağını vurguladı.

AB temsilcisi ayrıca ABD'nin saldırısına atıfla Suriye’de yeni bir kimyasal saldırı düzenlenmesini engellemek için ABD‘nin böyle bir önleme başvurmuş olmasını "anlayışla" karşıladığını açıkladı.

Mogherini aynı zamanda İdlib yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasında ölümlere yol açan kimyasal saldırının sorumlularına da Birleşmiş Milletler üzerinden yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

ABD‘nin Suriye'deki hava üssüne roket saldırısı BM Güvenlik Konseyi'nin onayı olmadan düzenlendi.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA,GA