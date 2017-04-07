T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Mogherini: Suriye'de askeri çözüm mümkün değil

AB, ABD’nin Suriye’ye saldırı düzenlemesinin ardından tansiyonun daha da yükselmemesi ve siyasi çözüm bulmaya bağlı kalınması çağrısı yaptı.

07 Nisan 2017 22:10

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD'nin, Suriye'deki El Şayrat hava üssünü roketlerle vurmasına yönelik açıklamada bulundu.

Mogherini, "AB, Suriye'deki çatışma ve anlaşmazlığın askerî yoldan çözümlenemeyeceğinden tamamen emindir“ şeklinde konuştu.

Mogherini, Suriye'de konuşlanmış olan IŞİD gibi terör örgütlerine de ancak ülkede siyasi bir çözüm bulunmasıyla darbe indirmenin mümkün olacağını vurguladı.

AB temsilcisi ayrıca ABD'nin saldırısına atıfla Suriye’de yeni bir kimyasal saldırı düzenlenmesini engellemek için ABD‘nin böyle bir önleme başvurmuş olmasını "anlayışla" karşıladığını açıkladı.

Mogherini aynı zamanda İdlib yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasında ölümlere yol açan kimyasal saldırının sorumlularına da Birleşmiş Milletler üzerinden yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

ABD‘nin Suriye'deki hava üssüne roket saldırısı BM Güvenlik Konseyi'nin onayı olmadan düzenlendi.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA,GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD SuriyeDışGüvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ABD SuriyeSuriyeIŞİDABDSuriye&rsquo;deABD&lsquo;ninHanBirleşmiş MilletlerSuriye Güvenlik KonseyiWelle Türkçe dpa/ÇAGA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24