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Deutsche Welle

Mogherini: Halep’in düşmesi savaşı bitirmez

AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Mogherini, Halep’in düşmesinin Suriye’deki savaşın sonu anlamına gelmeyeceğini dile getirdi. Suriye ordusunun Halep’te bir mahalleyi daha ele geçirdiği haber verildi.

03 Aralık 2016 17:21

Avrupa Birliği Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Halep'in isyancıların elinden kurtarılması durumunda bile Suriye'deki savaşın sona ermeyeceğini söyledi. İtalya'nın başkenti Roma'da Birlemiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da katıldığı bir panelde konuşan Mogherini "Halep'in düşmesinin savaşı sona erdirmeyeceğini düşünüyorum” dedi.

Öte yandan, Suriye hükümetine bağlı birlikler kentte ilerlemeyi sürdürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yaptığı açıklamaya göre, Suriye ordusu isyancıların kontrolünde bulunan bir mahalleyi daha geri aldı. Gözlemevi'nden bu sabah yapılan açıklamaya göre, Tarık El-Bab mahallesi Suriye birliklerinin kontrolüne geçti. Böylelikle, Suriye birlikleri, kentin doğusunun yaklaşık yüzde 60'ında yeniden kontrolü sağladı.

Halep'in doğusu 2012 yılından bu yana isyancıların kontrolünde bulunuyordu. Kentin batısı ise hükümete ait birliklerin elindeydi. Kasım ayının ortasında Suriye yönetimi kentin tamamını ele geçirmek için operasyon başlattı. Halep'in akıbeti, Suriye'deki iç savaşın geleceği açısından önem taşıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/RTD, JD/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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