Moggi hapse atıldı



Eski Juventus Menajeri Luciano Moggi bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Moggi, transfer piyasasında sahtekarlık yapmakla suçlanıyordu.



Daha önce İtalya futbolunda yaşanan şike skandalı sırasında suçlu bulunarak 5 yıl men cezası alan eski Juventus Menajeri Luciano Moggi, bu kez de 1, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Moggi, oğlu Alessandro Moggi ve İtalya Teknik Direktörü Marcelo Lippi'nin oğlu Davide Lippi'nin yönetimindeki menajerilik şirketi GEA aracığılyla futbolcu transferlerinde kanunsuzluk yapmaktan suçlu bulundu.



Savcılık bazı futbolcuları zorla menajerlik şirketine bağlamak ve tehditle transfer anlaşması imzalatmakla suçlanan Moggi'nin 6 yıl hapsini istemişti. Moggi'nin oğlu Allesandro da 14 ay hapis cezasına çarptırılırken, Marcelo Lippi'nin oğlu Davide beraat etti.

