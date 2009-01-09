T24 LogoT24 Logo
Spor

Moggi hapse atıldı

Eski Juventus Menajeri Luciano Moggi bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

09 Ocak 2009 02:00


Eski Juventus Menajeri Luciano Moggi bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Moggi, transfer piyasasında sahtekarlık yapmakla suçlanıyordu.

Daha önce İtalya futbolunda yaşanan şike skandalı sırasında suçlu bulunarak 5 yıl men cezası alan eski Juventus Menajeri Luciano Moggi, bu kez de 1, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Moggi, oğlu Alessandro Moggi ve İtalya Teknik Direktörü Marcelo Lippi'nin oğlu Davide Lippi'nin yönetimindeki menajerilik şirketi GEA aracığılyla futbolcu transferlerinde kanunsuzluk yapmaktan suçlu bulundu.

Savcılık bazı futbolcuları zorla menajerlik şirketine bağlamak ve tehditle transfer anlaşması imzalatmakla suçlanan Moggi'nin 6 yıl hapsini istemişti. Moggi'nin oğlu Allesandro da 14 ay hapis cezasına çarptırılırken, Marcelo Lippi'nin oğlu Davide beraat etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24