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Mogan Gölü'nde 201 kuş türünün barındığı sazlık alan yanıyor

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı İlçesi'ne hayat veren Mogan Gölü'nde bulunan kuşların yaşam alanı sazlıkta çıkan yangın çıktı

21 Eylül 2017 17:10

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Gölbaşı İlçesi\'ne hayat veren Mogan Gölü\'nde bulunan kuşların yaşam alanı sazlıkta çıkan yangın çıktı. 
Çok sayıda kuş türü ve canlının yaşadığı Mogan Gölü\'nde henüz belirlenemeyen nedenle bu  yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı 1 helikopter, 5 arazöz, Ankara Büyükşehir ile Gölbaşı Belediyesi itfaiyeleri, Ankara Bölge Orman Müdürlüğü ekiplerinin de içinde bulunduğu 20\'ye yakın itfaiye ekibi müdahalede bulundu. Ayrıca Karabük\'ten bir yangın söndürme helikopteri Mogan Gölü\'ndeki sazlık alanda çıkan yangına yönlendirildi. 
Yangında, Mogan Gölü\'ndeki 30 dönümlük alan 3 saatte tamamen yanarek kül oldu. 
Yangın yerine Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ile diğer yetkililer gelerek bilgi aldı. Bu arada Mogan Gölü\'nde Türkiye\'de yaşayan 456 kuş türünden 201\'inin barındığı belirtildi.

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