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Dünya

Mogadişu'da şiddetli patlama MOGADİŞU (A.A)

18 Ekim 2011 18:53

-Mogadişu'da şiddetli patlama MOGADİŞU (A.A) - 18.10.2011 - Somali'nin başkenti Mogadişu'da şiddetli patlama oldu. Kent sakinleri, patlamanın Dışişleri Bakanlığı yakınında olduğunu belirtti. Somalili yetkililer, patlamanın nedeni ya da patlamada ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmazken, tanıklar patlamanın nedeninin bombalı araç olduğunu söyledi. Patlama olduğu sırada Kenya savunma ve dışişleri bakanlarının, iki ülkenin askerlerinin önceki gün aşırı dinci Eşşebab militanlarına operasyon başlatmasının ardından Mogadişu'da Somali hükümet yetkileriyle görüşmekte olduğu kaydedildi. Patlamanın, görüşmelerin yapıldığı yerin birkaç kilometre uzağında olduğu belirtiliyor.

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