Mogadişu'da patlama (3)

Somali (DHA) - Somali\'nin başkenti Mogadişu\'da meydana gelen patlamalarda 13 kişinin hayatını kaybettiği; 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Somali News, ilk patlamanın bir araç ile gerçekleştirildiğini ve ulusal tiyatronun yakınındaki bir güvenlik noktasının hedef alındığını duyurdu. İkinci patlamanın ise, ilk patlamadan dakikalar sonra aynı bölgede meydana geldiği belirtildi.

Yerel medya, güvenlik kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde 13 kişinin öldüğünü, 17 kişinin de yaralandığını duyurdu.