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Spor

Modric 3 yıl önceki maçtan cezalı; El Clasico'da yok

Hırvat orta saha, rövanş karşılaşmasında forma giyebilecek

09 Ağustos 2017 19:00

Real Madrid'in Hırvat orta sahası Luka Modric, takımının 2014'te Atletico Madrid'e karşı oynadığı Süper Kupa maçının son dakikalarında gördüğü kırmızı karttan dolayı ilk ayağı pazar günü oynanacak Süper Kupa maçında Barcelona'ya karşı forma giyemeyecek.

31 yaşındaki deneyimli orta saha, pazar günü El Clasico'da oynamamasına sebebiyet veren kırmızı kartı 22 Ağustos 2014'te, yani yaklaşık 3 yıl önce görmüştü.

Real Madrid, 20 Ağustos 2014'te Atletico Madrid ile oynadığı Süper Kupa maçında 1-1 berabere kalmış, iki gün sonraki maçta da 1- 0 yenilmişti. Atletico'nun kupayı kazandığı o maçın 48. dakikasında sarı kart gören Modric, 90. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışı kalmıştı. İspanya'da kurallar gereği Modric bu kırmızı kartın cezasını ancak Süper Kupa'da çekebilirdi. Sonraki iki sezon Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda oynayamadı.

Ancak 2017-18 sezonunda İspanya Süper Kupası Barcelona ile Real Madrid arasında iki El Clasico'ya sahne olacak. Bu maçların ilki 13 Ağustos Pazar günü Barcelona'da oynanacak. Modric bu maçta cezasını çektikten sonra 17 Ağustos'ta Madrid'de oynanacak rövanşta forma giyebilecek.

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