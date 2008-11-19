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Spor

Modric 2 hafta yok

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur'un orta saha oyuncusu Luka Modric, sakatlığı nedeniyle 2 hafta maçlara çıkamayacak.

19 Kasım 2008 02:00


İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur'un orta saha oyuncusu Luka Modric, sakatlığı nedeniyle 2 hafta maçlara çıkamayacak.


Tottenham Hotspur'un Fulham'a 2-1 yenildiği maçta kasığından sakatlanan Hırvat futbolcu Luca Modric'in 2 hatfta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Tottenham'ın Blackburn Rovers ve Everton ile yapacağı lig maçları ve 27 Kasım'da NEC Nijmegen ile oynayacağı UEFA Kupası maçında forma giyemeyecek olan Modric'in, 3 Aralık'taki Lig Kupası çeyrek final maçına çıkıp çıkamayacağı ise henüz netleşmedi.

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