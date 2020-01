Modifiyeli araç tutkunları gençler, Marmaris'te kulüp kurdu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te bir araya gelen gençler, \'Marmaris Garaj 48 Kulübü\' adıyla her model ve çeşitten oluşan modifiyeli araç kulübünü kurdu.

Modifiyeli araç sürücüleri bir araya gelerek, \'Marmaris Garaj 48 Kulübü\' adıyla ilin ilk modifiyeli araç kulübünü kurdu. İçmeler Mahallesi\'nde toplanan 100 kişilik kulüp üyeleri, ilk toplantısını yaptı. Yaşları 22-35 arası yaklaşık 100 gencin her çeşit model ve ebatta aracının oluşturduğu kulüp, otomobili olmayan ama modifiyeli seven kişilerden oluşan üyeleri de mevcut. Kulübün sözcüsü Sinan Şengül, şöyle dedi:

\"Bir aile olarak özümüzde dostluğu ve kardeşliği benimseyerek kulübümüzü kurduk. Araçları bile olmasa destek verenlerle güzel bir yola çıktık. Bizleri tanımadan ve anlamadan ön yargılı davranmamanızı rica ediyorum. Muğla\'da ilk defa her çeşit ve modelden aracın bir araya gelerek kurduğu Marmaris Garaj 48 Kulübü, trafik kurallarına, çevreye ve canlıya saygı göstermeyi öncelik bilir.\"

İlk toplantılarını bir restoranda düzenleyen kulüp üyeleri, yeni yılda kamu kurum kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek hobilerini tanıtacak. Ayrıca Muğla ve ilçelerinde düzenlenecek şenlik, etkinlik ve benzeri aktivitelere katılarak gönüllü destek vermeyi hedefliyor.



