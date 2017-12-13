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Modifiye tutkunları hünerlerini sergiledi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, modifiyeli araç tutkunlarının kurduğu 'Marmaris Garaj 48' kulübü üyeleri, caddelerde hız ve tehlikeli sürüşlerin olmaması için 'Sokaklarda değil pistlerdeyiz' adı altında Go-kart yarışması düzenledi

13 Aralık 2017 17:21

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te, modifiyeli araç tutkunlarının kurduğu \'Marmaris Garaj 48\' kulübü üyeleri, caddelerde hız ve tehlikeli sürüşlerin olmaması için \'Sokaklarda değil pistlerdeyiz\' adı altında Go-kart yarışması düzenledi. Yarışmada birinci olan kulüp üyesine, kupa hediye edildi.
Modifiyeli araç sürücülerin bir araya gelerek Muğla\'da ilk defa kurdukları Marmaris Garaj 48 Kulübü, farkındalık yaratmak için \'Sokaklarda değil pistlerdeyiz\' adlı Go-kart yarışması düzenledi. Kulüp üyeleri arasında düzenlenen yarışmada, yaşları 22 - 35 arası 30 modifiye tutkunu, Go-kart direksiyonun başına geçti. İki kilometrelik virajlı pistte hünerlerini sergileyen sporcular, heyecanlı anlar yaşadı ve yaşattı. Modifiye tutkunlarının ailelerinin de katıldığı etkinlikte, tezahüratlarla sürücülere destek verildi. İki grup halinde 10 turun atıldığı yarışma sonunda birinci olan kulüp üyesine kupa hediye edildi. Marmaris Garaj 48 Kulübü Başkanı Rahmi Üstün, \"Modifiyeli araç sahipleri olarak farkındalık yaratmak için böyle bir yarışma düzenledik. Tüm sürücülere şu uyarıda bulunuyorum. Caddelerde hız ve tehlikeli sürüşler yapmayın. Sokaklarda kendi ve başkalarının canını tehlikeyi atmak yerine pistlere giderek kurtlarınızı dökün. Marmaris Garaj 48 Kulübü, trafik kurallarına, çevreye ve canlıya saygı göstermeyi öncelik bildiğini yapacağımız çeşitli etkinliklerle tüm kamuoyuna göstereceğiz\" dedi.

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