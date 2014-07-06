'Modifiye araçlar trafiğe çıkamayacak, çıkanlar trafikten men edilecek!

Özellikle şehir içi trafikte sıkça görülen araçlarla ilgili vatandaş şikâyetleri Emniyet’i harekete geçirdi. EGM’nin emniyet müdürlüklerine gönderdiği genelgeyle araçların trafikten men edilmesi talimatı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son dönemde özellikle şehir içi trafik içinde çok sık görülen ‘modifiye araç’larla ilgili yoğun şikâyetler üzerine harekete geçti. EGM, il emniyet müdürlüklerine gönderdiği özel genelgeyle bu araçların trafikten çekilmesi, para cezası yazılması ve araçlar üzerinde yoğun kontrol yapılmasını istedi, bu araçların trafikten men edilmesi talimatı verildi.

Duman ve gürültü

Ünal Çam’ın Milliyet’teki haberine göre, EGM’nin genelgesinde, yapılan denetimlerde; özellikle eski modeldeki araçların kaportalarında, egzozlarında, ışık donanımlarında ile lastik ölçülerinde yapılan farklı teknik işlemlerle halen yürürlükteki trafik mevzuatına aykırı olarak kullanılan modifiye araçların trafikte tehlike yaratıklarına dikkat çekildi.

Denetimlerde, modifiye araç kullanan sürücülerin trafik kurallarına uymadıkları yönünde saptamalar yapıldığı belirtilen genelgede, sürücülerin bu tür araçları çevredekileri rahatsız edecek biçimde Duman ya da gürültü çıkararak kullandıkları vurgulandı.

Denetim yapılacak

Genelgede, modifiye araç kullanan sürücülerin seyir halindeyken hız, şerit takibi ile şerit değiştirme ve kırmızı ışıkta geçme gibi zorunlu trafik kurallarına uymadıkları belirtildi.

Trafik kurallarına uyulmaması sonucunda modifiye araç kullanan sürücülerin trafik kazalarına neden olduklarının altı çizilen genelgede, “Yaz mevsiminin gelmesiyle tatil günleri ve özellikle de geceleri bir araya gelerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu tür araçların kullanıldığı yol bölümlerinde gerekli önlemler alınarak denetimler yapılacaktır” ifadesi yer aldı.

‘Cihazlar araçtan sökülür’

EGM’nin özel genelgesinde yapılacak denetimlerde uygulanacak esaslar şöyle açıklandı:

-Eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler 172 lira para cezası ve 20 ceza puanı ile cezalandırılır. Araçtaki değişiklikler kanuna, mevzuata uygun hale getirilene kadar araç trafikten men edilir.

-Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahatını bozacak şekilde kullanan sürücüler 80 lira parave 10 ceza puanı ile cezalandırılır. Cihazlar araçtan sökülür.

-Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bilgilendirmeyen sürücüler 80 lira para cezası ve 10 ceza puanı ile cezalandırılır. Yapılan değişiklik belgeleri üzerine işleninceye kadar araç trafikten men edilir.

Genelgede, denetimlerin ‘süreklilik’ gösterecek biçimde devam ettirilmesi ve modifiye araçlara yönelik yapılacak denetimlerin başta il emniyet müdürleri olmak üzere tüm sıralı birim amirlerince, ‘önemle’ takip edilmesi istendi.