-Modernize edilen F-16'lar teslim edildi ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ) modernize ettiği Pakistan Hava Kuvvetlerine ait üç F-16 savaş uçağı, Pakistanlı yetkililere törenle teslim edildi. TUSAŞ'ta düzenlenen törende konuşan Savunma Sanayi Müsteşarı Bayar, uçakların modernizasyonu projesiyle Pakistan ve Türkiye arasında uzun yıllardan beri karşılıklı güven ve özveriyle tesis edilen işbirliğinin pekiştirildiğini söyledi. İki ülkenin sadece iyi günde değil kara günde de birbirinin yanında olduğunu vurgulayan Bayar, şöyle devam etti: ''Pakistan ile savunma sanayii alanında taktik, telsiz, elektronik harp ve eğitim test merkezi, askeri bilgi sistemleri gibi alanlarda başarıyla hayata geçirilen işbirliği projelerinin, TUSAŞ ve Pakistan Hava Kuvvetleri arasında bu projeyle devam etmesi iki ülke açısından da memnuniyet verici bir gelişmedir. TUSAŞ, tecrübe ve bilgi birikimi ile kendini kanıtlamış, dünyadaki sayılı F-16 üreticisi şirketler arasında haklı yerini almıştır. TUSAŞ'ın rekabetçi ve maliyet etkin çözümleri ile ABD ve Avrupa'lı diğer F-16 üreticisi firmalara olan üstünlüğü tartışılmaz.'' TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Kaya da F-16'ların dünyada en çok kullanılan savaş uçakları olduğunu, gelişen teknolojinin söz konusu uçakların aviyonik ve yapısal sistemlerinin modernize edilmesini zorunlu hale getirdiğini belirterek, şöyle konuştu: ''F-16 üretim ve modernizasyon disiplinine birlikte sahip olan ender firmalardan biri olan TUSAŞ, bu uygulamalarda dünyanın en iddialı ve müşteri tercih sırasındaki ilk şirketlerden biri olma konumundadır. Rekabet koşullarının etkili olduğu uluslararası arenada etkili olabilmek ve müşteri beklentilerini süratle karşılamak amacıyla kalite gereksinimlerinden taviz vermeyen ürün ve hizmet yeniliklerini artıran TUSAŞ bundan sonraki süreçte Pakistan Savunma Bakanlığı ile diğer müşterilerin hizmetinde olmaya devam edecektir.'' -''Pakistan'ın hava savunması güçlendi''- Pakistan Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Asım Süleiman da ''Türk kardeşlerimiz yine ihtiyaç duyduğumuz bir konuda bizim elimizi tuttu'' diye başladığı konuşmasında, aviyonik ve yapısal olarak modernize edilen savaş uçaklarıyla Pakistan hava savunmasının güçlendiğini vurguladı. Proje süresince Türk yetkililerin sözleşmenin ötesine geçen hizmetler sunduğunun altını çizen Süleiman, yetkin, profesyonel ve misafirperver Türk mühendislerine teşekkür etti. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Shaukat Haroon da Türkçe yaptığı konuşmada, bugünü tarihi olarak niteleyerek, F-16 uçaklarının modernizasyonu projesinin Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk ve güç birliğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin dünyada benzeri bulunmadığına dikkati çeken Haroon, ''Pakistanlıların gönlünde Türkiye'nin farklı bir yeri vardır. Yaşasın Türkiye-Pakistan dostluğu'' diye konuştu. -41 ucağın modernizasyonu 2014'te tamamlanacak- TUSAŞ Entegre Uçak Grup Başkanı Özcan Ertem ise Pakistan ile Türkiye arasında yapılan ''Peace Drive 2'' projesi kapsamında Pakistan Hava Kuvvetlerine ait 41 F-16 uçağın modernizasyonunun 29 Ağustos 2014 tarihine kadar tamamlanacağını bildirdi. Ertem, TUSAŞ'ın ana yüklenici olarak program kapsamında uçakları teslim almak, modifikasyonu gerçekleştirmek, yer ve uçuş testlerini icra ederek kabule sunmaktan sorumlu olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki anlaşmadan rakamlarla söz eden Ertem, ''Bir F-16A, her biri saatler süren bin 323 fabrika operasyonu ile modifikasyonu tamamlanarak, uçuşa verilmektedir. Bugün teslim edilen 3 uçakta bu operasyonlar eğitimlerle 6 ay sürmüştür. Tesisimizde bulunan diğer 6 uçak ve takip eden tüm uçaklarda bu işlemler uçak başına 9 ay sürecek şekilde planlanmıştır. 2012 yılının ortasından itibaren modifikasyondaki uçak sayısı eş zamanlı olarak 12'ye çıkacak ve program sonuna kadar bu hızla devam edecektir'' dedi. Konuşmalardan sonra günün anısına Türk ve Pakistanlı yetkililer birbirlerine karşılıklı plaket verdi. Maliyeti yaklaşık 70 milyon dolar olan ''Peace Drive 2'' projesi kapsamında 6 uçağın daha TUSAŞ'ın üretim bantlarında bulunduğu, kısa süre sonra teslim edileceği öğrenildi. Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı ile Türk ve Pakistanlı askeri ve sivil yetkililer de katıldı.