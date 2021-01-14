Moderna CEO'su: Koronavirüs sonsuza kadar kalacak; endemik hâline gelecek

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı geliştiren şirket Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, Koronavirüs'ün büyük bir ihtimalle 'endemik' hâline geleceğini yani tüm toplumlarda her zaman var olacağını söyledi.

CNBC'ye konuşan Moderna CEO'su Stephane Bancel "SARS-CoV-2 virüsü bir yere gitmeyecek" dedi. Virüsün 'sonsuza kadar kalacağını' düşünen Bancel, virüsün bir endemik hâline gelerek şimdiki ağırlıkta olmasa da toplumlarda gezeceğini söyledi.

Bancel, endemik hâline gelen virüsün her zaman tüm toplumlarda var olacağını ve bugün olduğu kadar olmasa da hastaneler için yük oluşturacağını söyledi.

Sağlık yetkilileri dünya genelinde sürekli olarak Koronavirüs'ün mutasyonları üzerinde araştırmalar yapıyor. Britanya'da tespit edilen ve daha hızlı yayılan mutasyondan sonra ABD'nin Ohio eyaletinde bilim insanları iki tür yeni mutasyon görüldüğünü açıkladı.