Modern terörizmi bu adam mı başlattı?

ABD’nin, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Afganistan’da başlattığı “terörle savaş” önceki gün 8. yılını doldururken, modern çağ terörizmini, yaklaşık 115 yıl önce bir Paris kafesine atılan bombanın tetiklediği iddia ediliyor. Milliyet gazetesinin haberine göre, ABD’deki Yale Üniversitesi’nden tarih profesörü John Merriman, bir makalesinde, 1894’te bir Fransız anarşistin düzenlediği saldırının, bugünkü terör taktiklerinin ilk örneğini oluşturduğunu yazdı.



Giyotinle idam edildi



Merriman’a göre, Emile Henry adlı anarşist, modern çağın ilk teröristi olarak değerlendirilebilir. Henry, burjuva sınıfına öfkesini, bir kafeye bombalı saldırı düzenleyerek göstermişti. 12 Eylül 1894’te ceketinin altına sakladığı bir bombayla Paris’in şık kafelerine giden Henry, bunlardan en kalabalık olanına, St Lazare garındaki Cafe Terminus’a oturdu. İki bira ve bir puro isteyen Henry, puronun ateşiyle bombanın fitilini ateşledi ve kafeyi kan gölüne çevirdi. Bir kişinin öldüğü 20 kişinin yaralandığı saldırının ardından tutuklanan Henry, 21 yaşındayken giyotinle idam edildi.

Henry’nin eylemi, daha önceki eylemlerden bir fark içeriyordu. Önceki saldırılarda polisler ya da devlet adamları hedef alınırken Henry, sıradan insanları hedef seçmişti. Bu saldırı, günümüzdeki terör saldırıları gibi “düşmanla” özdeşleştirilen herkesin hedef alınabileceğini gösteriyordu.

Merriman, Henry’nin, anarşistlerin “düşmanı” olan devletin taşıyıcı kolonlarından biri olarak gördüğü burjuva sınıfını hedef aldığına, bugünün “cihatçı” teröristlerinin de Batı’yı ve özellikle de ABD iktidarını düşman görüp bunlarla özdeşleştirdikleri kişi ve kurumları hedef aldığına dikkat çekti.