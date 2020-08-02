"Modern tarihte ilk kez": Trump'ın yeniden aday gösterileceği Cumhuriyetçi kongresi medyaya kapalı yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan adayı seçileceği Cumhuriyetçi Parti ulusal kongresine bu yıl medyanın alınmayacağı belirtildi. Kısıtlamanın nedeni olarak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını gösterildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Başkan adaylığı kongreleri partiler için medyada görünürlük sağlamaya yarayan bir etkinlik olarak bilinirken modern tarihte ilk kez Cumhuriyetçi Parti'nin aday gösterme kongresi medyaya kapalı olarak yapılacak.

Trump'ın yeniden adaylığının açıklanacağı 24 Ağustos'ta Kuzey Carolina'da gerçekleşecek kongreye 336 delege gelecek.