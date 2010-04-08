Modern tanklar geldi

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Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, törende yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla geliştirilen projelerde ülke sanayisinin azami katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.



Uzun vadeli milli çözümler öngören projelerin yanı sıra, ara çözüm olarak başlatılan M 60 tanklarının modernizasyonu projesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekat etkinliğimizin devamlılığının temin edildiğini ifade eden Gönül, şunları söyledi:



“Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyada barış ve istikrara olumlu katkı yapmaya devam edebilmesi, Silahlı Kuvvetlerimizin güçlü ve caydırıcı yeteneklere sahip olmasını zaruri kılmaktadır. Ülkemizde ardı arkasına başlatılan milli projeler ile savunma sanayisinin geliştirilmesi için bugüne kadar önemli adımlar atıldı. Türk savunma sanayi, kara araçlarından, her türlü su üstü deniz muharip aracına, güdümlü silah sistemlerinden, gelişmiş elektronik sistemlere, uçak modernizasyonları ve insansız hava araçlarına kadar geniş bir yelpazede Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını milli tasarım projeleriyle karşılayabilmektedir.”



IMI firmasının ana yükleniciliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, teknoloji transferi yoluyla Türkiye'nin savunma sanayisine yeni kabiliyetler kazandırıldığını vurgulayan Gönül, 2. Ana Bakım Merkez Komutanlığı'nın tank gövde ve kule tadilatları entegrasyonu, ASELSAN'ın atış kontrol sistemi ve tank elektroniği, 1. Ana Bakım Komutanlığı'nın ise palet kontrol konusunda projede görev aldığını bildirdi.



Kayseri'de tankların modernize edilmesiyle üstün performanslı tankların envantere alındığını dile getiren Gönül, “Bu proje ile sanayimizin kazandığı imkan ve kabiliyetlerin, milli tank projemiz olan Altay projesinde kullanılması amaçlanmıştır” dedi.



Tankların yaz ve kış aylarında testlerden geçirildiğini ve tespit edilen teknik sorunların teslimat öncesinde giderildiğini belirten Bakan Gönül, geri vites sorununun da ilgili firma tarafından giderildiğini hatırlattı.



Bu projede yapılan yatırımların ileriye dönük olarak değerlendirilmesi için ASELSAN ve IMI arasında protokol imzalandığını da kaydeden Gönül, dünyada M 60 tankları sahibi ülkelere modernizasyon projesi sunabilmek için tanıtım çalışmalarına başladıklarını sözlerine ekledi. İsrail Savunma Bakanlığı Genel Direktörü Emekli General Ehud Shani de, Türkiye-İsrail işbirliği ile yürütülen modernizasyon projesinin özel bir proje olduğunu ifade etti.



Proje ile üretimin tamamlandığını, ancak teknolojik kazanımların ilerde uygulanacak diğer projeler için çok önemli olduğunu dile getiren Shani, “Askeri tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki, bu tank kendi türünün en iyi tankıdır” dedi.



Projenin ana yüklenicisi İsrail'in IMI firması yetkilileri ile Milli Savunma Bakanlığı Savunma Müsteşarlığı yetkilileri de proje hakkında bilgi verdiler.





Konuşmaların ardından Bakan Gönül, projede görev alan müsteşarlık görevlileri ile askeri yetkililere plaket verdi. Bakan Gönül, proje kapsamında modernize edilen son tankın anahtarını da 28. Mekanize Tugay Komutanlığında görev yapan Yarbay Sadık Cebeci'ye teslim etti.



687,5 MİLYON DOLARLIK PROJE



Törenin ardından, modernize edilen tanklar katılımcılar için test gösterisi yaptı. Fren testi, tırmanma, engel aşma, sudan geçme, hareket kabiliyeti gibi alanlarda hünerlerini sergileyen tanklar, geri vites sorunu konusunda yapılan eleştirilere karşılık olarak geri manevra da yaptı.





Tanklar, test gösterisinden olumlu not aldı.





Modernize projesi kapsamında, 170 adet M 60 A1 tankı, M 60 T tankına dönüştürüldü. Temeli 2000 yılında atılan 687,5 milyon dolar bütçeli projenin ana yüklenicisi İsrail IMI firması oldu.



Proje ile güç kapasitesi ve süspansiyon sistemi geliştirilen tankların hareket kabiliyeti artırıldı, 120 milimetrelik yeni toplar ile menzili ve imha kabiliyeti artırıldı. Termal görüş sistemleri ile gece şartlarında muharebe imkanı sağlandı. Hibrid ile güçlendirilen zırhlar ile tanklar silahlara daha karşı güçlendirildi.





Projede, Türk savunma sanayi kuruluşları da görev aldı. Makine Kimya Enstitüsü tankların silahlarının modernizasyonunda ve ASELSAN elektronik sistemlerin geliştirilmesinde görev aldı.

Modernizasyon projesi için yapılan yatırımların, bilgi ve teknoloji birikiminin Milli Tank Altay Projesi için de büyük önem taşıdığı kaydedildi.