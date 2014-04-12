Moda'ya 'Gezi bostanı'

Kadıköy Moda’da, bir zamanlar sabit pazarın kurulduğu yeşil alanda Caferağa Dayanışması yeni bir bostan yaratma hazırlığında. Radikal gazetesinden Elif İnce’nin haberine göre, Gezi’den sonra kurulan dayanışmanın üyeleri bir ay önce mahallelinin köpek gezdirmek için kullandığı, yıllardır boş duran yeşil alanın 40 metrekarelik bir kısmını temizlemeye ve bellemeye başladı. ‘Bostancılar’ın çoğunun neredeyse hiç tarım deneyimi yok ama niyetleri olabildiğince hızlı öğrenmek: “Burası Kadıköy’ün nadir yeşil alanlarından. Kimisi otopark kimisi rezidans-AVM yapmak istemiş. Bizlerse bu yeşil alanı korumak, yeni bir hayatı buradan kurmak için bostan yapıyoruz” diyorlar. Ekim yapılacak alanın adını ‘Moda Gezi Bostanı’ koymuşlar.

Yaklaşık 12 dönümlük yeşil alanın mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde. Dayanışma ekibinin elde ettiği belgelere göre, Eylül 2012’de alanın üç dönümlük bir kısmının kiralanarak açık otopark olarak kullanılması için İstanbul 1. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’ndan onay alınmış. Dayanışma üyeleri, yeşil alanın otoparka dönüştürülmesine izin vermeyeceklerini söylüyor ve kent içi bostan hareketinin yaygınlaşmasının bir kazanımının da kentte boş kalan yeşil alanların sahiplenilerek korunması olduğunu belirtiyorlar.

Komşular destekçi

İlk başta mahallelinin köpek gezdirdiği alanda tarım yapılmasının tepki çekeceğinden endişelenmişler. Fakat bugüne kadar komşulardan sadece olumlu tepki almışlar. Ekim yapılacak alanın yanından geçerken ekibe “Biber ekmeyi unutmayın” diye laf atan emekli Bülent Girgin, civarda yaşayanların çoğunlukla yaşlılar olduğunu belirterek “Gençler toprakla uğraşarak çok iyi yapıyor” diyor. Girgin, yeşil alanın bir kısmına yapılacağını duyduğu otopark konusunda da tepkili: “Buraya bir araç park etti mi iş çığrından çıkar, yeşil alanı olduğu gibi kaybederiz” diyor.

Bir aylık temizliğin sonunda bu pazar günü saat 14.00’te tüm mahalleyi davet ettikleri bir etkinlikle kabak, domates ve kabak ekecekler. Mahallenin her tarafında “Sevgili komşular” diye başlayan ilanlar asmışlar. Fide ekiminin yanında korkuluk atölyesi, yoga, çocuklar için duvar boyama ve müzik dinletisi de olacak. Geleceklerden tek ricaları yanlarında fideleri sulamak için 5 litrelik su getirmeleri, zira komşu apartmanın kuyusunu kullanıp kullanamayacaklarını henüz bilmiyorlar. Fideler, Türkiye ’de ilk defa ücretsiz yerli tohum takası yapan derneklerden İzmir’deki Karaot Köyü Tohum Derneği’nden gelecek.

Bostanlar birleşiyor!

Üsküdar Doğancılar Forumu’nun İmrahor Bostanı ve Kuzguncuk Bostanı’yla da yakın temas içindeler. Hatta kazma ve çapalarını ilk günlerde Kuzguncuk Bostanı ekibinden ödünç almışlar. Ceyhun Yıldırım, toprağı kazarken bir yandan anlatıyor: “Bizdeki kazma kürekler Caferağa’da ocakta açtığımız işgal evinde duracak, isteyene ödünç vereceğiz. Maksat üretim aletlerimizin ortaklaşması.” Kent içinde tarım yapan bütün grupları bir araya getirme çabasındalar. Gönüllülerden Füsun Demirtaş, “Kent içinde tarım alanları, bostanlar zaten vardı. Gezi’den sonraysa ticari olmayan bostan fikri yaygınlaştı” diyor. Ayrıca Kadıköy’de kuruluş hazırlığındaki tüketim kooperatifiyle de ortaklaşa çalışmak istiyorlar.