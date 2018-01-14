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MODACI SİNEM YALÇIN ÖLÜMÜNÜN 10. YILINDA BEYAZ DUVAKLA ANILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Üsküdar'da trafik kazası sonrası emniyet şeridinde otomobilini kontrol ederken, Faruk Kalkavan'ın kullandığı lüks cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden moda tasarımcısı Sinem Yalçın, ölümünün 10

14 Ocak 2018 17:58

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
Üsküdar\'da trafik kazası sonrası emniyet şeridinde otomobilini kontrol ederken, Faruk Kalkavan\'ın kullandığı lüks cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden moda tasarımcısı Sinem Yalçın, ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı. Ailesi, Sinem Yalçın\'ın mezarına duvak serdi.
Viyana Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi\'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü\'nde Yüksek Lisans yapan 29 yaşındaki Sinem Yalçın, 14 Ocak 2008 tarihinde Faruk Kalkavan\'ın kullandığı cipin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Yalçın ailesi, ölümünün 10. yıldönümünde kızlarının mezarına giderek gözyaşı döktü. Aile, Sinem Yalçın\'ın mezarına duvak serdi. 
10 yıl önce yaşamını yitiren kızlarının acısını hala içinde hissettiklerini söyleyen anne Neşe Yalçın, \"Sinem toprakta ama katili elini kolunu sallayarak geziyor. Allah\'a havale ediyorum. Bir gün onlar da bu acıyı çekecek. Kocaman bir 10 yıl oldu aramızdan ayrılalı ama Sinem hep yanımdaymış gibi. Bugün de yavruma beyaz duvak getirdim, yüzünü örtmek istedim. Sinem\'i duvaklı gelin edemedim. O yüzden böyle mezarına getirdim duvağı. Allah bunu yapanların yanına bırakmasın. Bizim dünyamızı kararttılar, onların da dünyası kararsın. Kızımı öldüren Faruk Kalkavan cezaevinden çıktı ve rahatça işini yapıyor\" dedi.
 
\"ÇOK BÜYÜK HAYALLERİ VARDI\"
Neşe Yalçın, \"Yavrum Viyana\'da Güzel Sanatlar Fakültesi\'ni bitirmiş bir moda tasarımcısıydı. Dünya çapında modacı olmak istiyordu. Bir karıncayı bile incitmezdi. Benim yavrum çok üşürdü, şimdi buz gibi yerde yatıyor. Çok farklı duygular içerisindeyim. Hiç unutulmayacak Sinem. Biz mezara gidinceye kadar, Sinem\'e kavuşuncaya kadar aynı acıyı yaşayacağız. Allah kimseye yaşatmasın\" ifadesini kullandı. 
Baba Sinan Yalçın ise, \"Her Cuma günü buraya gelip kızımızın başında ağlamaktan başka yapacağımız bir şey kalmadı. Türkiye\'de ilk defa gelinlik ihracatı yapan benim kızımdı. Türk bayrağını yurt dışında Amerika\'da, Almanya\'da dalgalandırmıştı\" diye konuştu. 
 
Görüntü Dökümü:
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-Mezardan görüntü
-AiKenin görüntüsü
-Mezara duvak koymaları
-Ağlamaları
-Anne Neşe Yalçın ile röp.
-Baba Sinan Yalçın ild röp.
-Genel ve detay görüntüler
 
 


 

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