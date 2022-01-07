Modacı Barbaros Şansal'a havalimanında linç girişiminde bulunan 12 kişi hakkında beraat kararı

2017 yılında Atatürk Havalimanı’nda hakaret içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alınacağı sırada darbedilen modacı Barbaros Şansal’ın davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Şansal’ı linç girişiminde bulunan 12 sanık hakkında beraat kararı verirken, 1 sanık hakkında adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Şansal, KKTC'den getirildiği Atatürk Havalimanı'nda, aralarında Türk Hava Yolları yer hizmetleri görevlilerinin de (TGS) olduğu bir grup tarafından küfürler eşliğinde dövülerek apronda da tekme tokat saldırıya maruz kalmıştı.

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Şansal'ın darbedilmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Barbaros Şansal müşteki, 12 kişi ise şüpheli olarak iddianamede yer almıştı.

İddianamede 12 şüphelinin "basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

12 kişiye beraat, 1 kişiye para cezası

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına müşteki Barbaros Şansal katılmazken, duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Barbaros Şansal daha sonrasında 2 sanık hakkında şikâyetinden vazgeçti. Mahkeme 12 sanık hakkında beraat ve düşme kararı verdi. 1 sanığın ise adli para cezasına çarptırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. (DHA)

Barbaros Şansal, kararın ardından sosyal medya hesabından "Günaydın made in Türkiye! 2 Ocak 2017 Atatürk Havalimanı apronunda şahsıma örgütlü ve organize olarak ölümcül linç girişiminde bulunan TGS çalışanı 11 sanık Bakırköy 26 Asliye ceza Mah tarafından bu sabah beraat ettirildi!" paylaşımında bulundu.