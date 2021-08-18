Moda Sahnesi'nden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na açık mektup

Moda Sahnesi'nin kurucusu Kemal Aydoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na açık mektup yazdı. Aydoğan, mektubunda pandemi kurallarının tiyatro dünyasında önemsendiğini fakat maddi olarak girilen krizin çözümsüz kaldığını vurguladı.

Türkiye'nin önde gelen tiyatrolarından Moda Sahnesi'nin kurucusu Kemal Aydoğan, pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olan sanat sektöründe yaşanan krize dikkat çekmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na açık mektup yazdı.

Aydoğan'ın Moda Sahnesi adına yazdığı mektup şöyle:

"Kültür ve Turizm Bakanı'na açık mektup,

Moda Sahnesi 4 eylül 2021 itibariyle kapalı salonda tiyatro faaliyetine başlıyor. Moda Sahnesi, belki bilmiyorsunuzdur diye söyleyeyim, 3 adet salonu olan bir tiyatro. 50'şer kişilik 2 salonu pandemide hiç kullanamadık. Sağlık koşulları gereği... Yani 100 kişilik bir potansiyeli 17 aydır kullanamıyoruz. Büyük salonun koltuk kapasitesi 240 ile 270 arasında değişiyor. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca salona %60 kapasiteyle seyirci alacağız. Bu da 120 ile 150 arasında bir seyirci sayısı demek. Binayı kurarken 340 ile 370 arası olana kapasitemiz şimdi 1/3'e düştü. Bu koşullarda tiyatronun masraflarını nasıl karşılamamızı önerirsiniz, buna dair bize söyleyeceğiniz öneriler var mı? Bunları dinlemek isteriz. Siz, ya ödenekli ya da salonsuz özel tiyatro ile yoğun olarak temas ettiğiniz için bizim gibi tiyatroların ne çektiğini anlayamamış olabilirsiniz. Size aracısız, direkt, birinci elden yazayım, problemi birebir aktarayım istedim. Yanıtınızı bekliyoruz, biz Moda Sahnesi."