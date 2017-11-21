Moda Deniz Kulübünü basan MAK timleri, 15 Temmuz'dan 2 ay önce filoda gizli toplantı yapmış

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - İSTANBUL\'da 15 Temmuz günü Moda Deniz Kulübü\'ndeki düğünü basan Muharebe Arama Kurtarma Timi\'nin (MAK) kullandığı 2 helikoptere silah ve mühimmat yükleyen 22\'si tutuklu, 31 askerin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya katılan tanık Başçavuş İ.Ö., Moda Deniz Kulübü\'nü basan timlerin, darbe girişiminden 2 ay önce 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda konuşlu filonun bahçesinde gizli toplantı yaptıklarını ileri sürdü.

15 Temmuz darbe girişiminde Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver\'in, Moda Deniz Kulübü\'ndeki kızının düğününe yapılan baskında, üst düzey komutanlar derdest edilerek Akıncı Üssü\'ne götürülmüştü. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında baskın yapan timlerin kullandığı 2 helikoptere, konuşlandığı 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda silah ve mühimmat yüklendiği saptandı. Ardından 22\'si tutuklu, 31 asker hakkında 6\'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma\' suçlarından dava açıldı.

Davanın bugün görülen 2\'nci celsesinde tutuklu askerler bulundukları cezaevlerinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, tutuksuz sanıklar salonda hazır bulundu. Duruşma tanıkların dinlenilmesiyle başladı.

15 TEMMUZ GÜNÜ, BAYRAK TÖRENİNDE BAKLAVA İKRAM EDİLDİ

Tanıklardan subay T.G., 15 Temmuz günü 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndaki eğitim uçuşlarının iptal edildiğini belirtti. Bayrak töreninin ardından herkese baklava ikram edildiğini ileri süren T.G., \'\'15 Temmuz Cuma günü eğitim uçuşları iptal edildi. Ben filo komutanına öğrenci pilotların eksikliklerini tamamlamaları için uçmak istediğimizi söylemiştim. O gün Filo Komutanı Ahmet Tarık Aydın, bayrak töreninde herkese baklava dağıtmıştı. 17 Temmuz sonrası whatsapp grubundan Ahmet Tarık Aydın, izinlerin iptal olduğunu, herkesin Konya\'ya dönmesi gerektiğini söylemişti. Ben onun Akın Öztürk\'ün damadı Hakan Karakuş\'un yakın arkadaşı olduğunu bildiğim için Ahmet Tarık Aydın\'a güvenmiyordum\" dedi.

Bunun üzerine söz alan tutuklu sanık Ahmet Tarık Aydın, \"Planlanan tüm uçuşlar icra edilmişti. 15 gün öncesinde planlanan programda bir değişiklik olmadı. İptal edilen uçuş olmadı. Ben üs komutanın emrini ilettim\" diye konuştu.

ÜS KOMUTANI, BATMAN\'DA TAŞ OCAĞINI BOMBALATMAK İSTEMİŞ

Tanıklardan subay A.F.K. ise, darbe girişiminin ardından İstanbul\'da tutuklanan 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Haluk Şahar\'ın, daha önce Batman\'daki taş ocağını, PKK\'nın geçiş güzergahı diye bombalatmak istediğini iddia etti. A.F.K., \'\'Üssün eski komutanı Haluk Şahar, ben ve yanımdaki İleri Muharebe Kontrolörü ekibine emir vererek, Batman\'da bir askeri karakolun yakınlarında, terör örgütü PKK\'nın geçiş güzergahı olduğunu, buranın bombalanması için keşif yapmamızı istedi. Ancak bu güzergahta bir taş ocağı ve sivil halkın yaşadığı yerleşim yeri olduğunu anlamamız üzerine sivil halka zarar verilebileceği şeklinde rapor gönderdik\'\' dedi.

MODA DENİZ KULÜBÜ\'NÜ BASANLAR HERKES İZİNLİYKEN TOPLANTI YAPMIŞ

Duruşmaya katılan tanık Başçavuş İ.Ö., Moda Deniz Kulübü basan timlerin, darbe girişiminden 2 ay önce, 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda konuşlu filonun bahçesinde gizli toplantı yaptıklarını ileri sürdü. İ.Ö., ifadesinde, \'\'Filodaki FETÖ\'den tutuklu bulunan komutanlar, bu yapılanmanın içinde olan personele karşı koruyuculardı. Genelkurmay Başkanlığı önünde sivil halkı vuran hain Erdoğan Durgun\'a, silah tutmasını ben öğretmiştim. Bunlar nasıl bu hale geldi. Neye inanıyorlar\" diyerek ağladı. Konuşmasını sürdüren İ.Ö. \"Cumhurbaşkanı\'na suikast planlayan Gökhan Şahin Sönmezateş benim hakkımda daha önce, \'O başçavuşu orada görmek istemiyorum. Onu oradan yok edin\' dediğini duydum. 15 Temmuz günü Moda Deniz Kulübü\'nü basmak için Konya\'dan gidenler, mayıs ayında yapılan denetlemelerden sonra, herkes tatildeyken filonun arka bahçesinde toplantı yapıyordu. Beni görünce hepsi yakalanmış gibi hissettiler\" diye konuştu.

MAHREM ABİ: \"FETULLAH GÜLEN\'İN VİDEOLARINI İZLEYİP NAMAZ KILIYORDUK\"

Tanık olarak dinlenen FETÖ\'nün mahrem abilerinden öğretmen M A., Fetullah Gülen\'in videolarını izleyip namaz kıldıklarını belirtti. M.A., \'\'Kurmay Yarbay Ahmet Tarık Aydın\'ın, mahrem abisi seçilmiştim. Biri, benim eve getirip tanıştırdı. Daha sonra ziyaretlerinde ikişer saatlik görüşmelerimiz oluyordu. Fetullah Gülen\'in videolarını birlikte izleyip, namaz kılıyorduk, risale okuyorduk. Zaman zaman da elden himmet veriyordu. Görüşmelerimizde telefon kullanmıyorduk. Her buluşmamızda aynı tarihi, saati belirliyorduk. Bir süre onun mahrem abisi oldum. Daha sonra o da başka bir mahrem abiye geçti\" şeklinde ifade verdi.

Bunun üzerine söz alan Ahmet Tarık Aydın, \"Ben bu şahsı tanımıyorum. Doğruyu söylemiyor\" dedi.

Duruşmaya diğer tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.