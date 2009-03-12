T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Mobius: Türkiye’de borsa bu yıl yüzde 20 yükselecek

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, gelişen ülke borsalarında bu yıl yüzde 20 yükseliş potansiyeli gördüğünü, Türkiye’nin çabuk toparlanacağını b

12 Mart 2009 02:00

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, gelişen ülke borsalarında bu yıl yüzde 20 yükseliş potansiyeli gördüğünü, Türkiye’nin çabuk toparlanacağını belirtti

Yaklaşık 400 milyar dolarlık Templeton fonundaki varlıkları yöneten Mark Mobius, Türkiye, Mısır, Çin ve Brezilya'nın yatırım yapılacak ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Gelecek 12 ayda piyasalarda dalgalanma sona ermese bile dibe ulaşılabileceğini belirten Mobius, yükselen piyasaların yatırım için gelişmiş ülkelere göre daha cazip olduğunu ve çabuk toparlanacaklarını belirterek, bu ülkeler arasında da Türkiye, Mısır, Çin ve Brezilya'nın bulunduğunu vurguladı.

Mobius, Doğu Avrupa ülkelerinin ise oldukça kötü durumda olduğunu kaydetti.

Kötümserlik yoğunken yatırım yapmalı

Mark Mobius, yatırımcıların karamsar olduğu bu dönemin, aslında yatırıma başlama açısından tam zamanı olduğunu belirterek, yükselen piyasalardaki borsalarda bu yıl yüzde 20 oranında bir büyüme öngördüğünü ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24