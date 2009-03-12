Mobius: Türkiye’de borsa bu yıl yüzde 20 yükselecek

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, gelişen ülke borsalarında bu yıl yüzde 20 yükseliş potansiyeli gördüğünü, Türkiye’nin çabuk toparlanacağını belirtti



Yaklaşık 400 milyar dolarlık Templeton fonundaki varlıkları yöneten Mark Mobius, Türkiye, Mısır, Çin ve Brezilya'nın yatırım yapılacak ülkeler arasında olduğunu söyledi.



Gelecek 12 ayda piyasalarda dalgalanma sona ermese bile dibe ulaşılabileceğini belirten Mobius, yükselen piyasaların yatırım için gelişmiş ülkelere göre daha cazip olduğunu ve çabuk toparlanacaklarını belirterek, bu ülkeler arasında da Türkiye, Mısır, Çin ve Brezilya'nın bulunduğunu vurguladı.



Mobius, Doğu Avrupa ülkelerinin ise oldukça kötü durumda olduğunu kaydetti.



Kötümserlik yoğunken yatırım yapmalı



Mark Mobius, yatırımcıların karamsar olduğu bu dönemin, aslında yatırıma başlama açısından tam zamanı olduğunu belirterek, yükselen piyasalardaki borsalarda bu yıl yüzde 20 oranında bir büyüme öngördüğünü ifade etti.

