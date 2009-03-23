Mobius: Her piyasa fırsatla dolu ama seçici olmalı

Ünlü yatırımcı, hisse bazında çok seçici olmak gerektiğini belirterek piyasanın ne bulunursa alınabilecek bir ortam ihtiva etmediğini vurguladı.



Templeton Varlık Yönetimi'nin kurucusu ve sahibi ünlü yatırımcı Mark Mobius, boğa piyasasının başladığını ve küresel ölçekte hisse senedi piyasalarında yaşanan sert düşüşlerin ardından bütün borsalarda fırsatlar olduğunu söyledi.



MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksi 27 Ekim tarihinde gördüğü dip seviyeden bu yana yüzde 23 oranında yükseliş yaşadı. MSCI dünya endeksi bu süreçte yüzde 2.5 oranında ve Standard & Poor's 500 endeksi yüzde 9.5 oranında geriledi.



Gelişmekte olan piyasalar Çin Borsası'nda yaşanan yüzde 26 oranında yükselişin desteği ile bu yılın en çok kazandıran borsaları oldu.



Gelişmekte olan piyasalarda 20 milyar dolar büyüklüğündeki bir fon yöneten Mobius,

"Fırsatları kaçırmamak için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Her negatif haber sonrasından bir geri dönüş süreci beklenebilir" dedi.



"Hisse bazında çok seçici olmak gerek"



Gelişmekte olan piyasaların kalkınmış ekonomilere oranla daha sağlam bir zeminde olduğunu belirten Mobius, yatırım için nakit zengini, düşük borçlanma oranlarına ve yüksek temettü ödeme şansına sahip şirketleri seçtiğini belirtti.



Bununla birlikte Mobius, hisse bazında çok seçici olmak gerektiğini belirterek piyasanın ne bulunursa alınabilecek bir ortam ihtiva etmediğini dile getirdi.



Mobius, piyasalarda pek çok düşüşler ve geri dönüşler görülebileceğini zira belirsizliklerin sürmekte olduğunu belirterek, "Bununla birlikte bir dip oluşturma çabası içinde olduğumuzu ve bir sonraki boğa piyasası için zemin hazırladığımız hissediyorum" ifadelerini kullandı.

