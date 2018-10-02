Mobius: ABD-Çin anlaşana kadar oldukça fazla kan dökülecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ekim (DHA) – ABD’li ünlü iş insanı ve yatırımcı Mark Mobius, ABD ve Çin’in bir ticaret anlaşması üzerinde uzlaşana dek iki ülke arasında “kan döküleceğini” söyledi.

CNBC’nin Squawk Box programına konuk olan Mobius, şöyle konuştu:

“Çin oldukça sert bir rakip olacak. Şu an Çin’in yararına olan 300 milyon dolarlık bir dış ticaret açığından bahsediyoruz, bu durumdan kolayca vazgeçmeyecektir. Yine de ABD ve Çin’in altı ay sonunda bir ticaret anlaşmasına varabileceğini düşünüyorum fakat anlaşmaya varılana dek oldukça fazla kan dökülecek.”

ABD’nin yılın başında Çin’den gelen çamaşır makineleri ve solar panellere ek gümrük vergisi uygulamaya başlamasıyla iki ülke arasında “göze göz dişe diş” bir ticaret savaşı başlamıştı. ABD, dış ticaret açığı sebebiyle Çin’i suçlarken, Çin ürünlerine ek gümrük vergileri uygulamaya devam ediyor. Yıl içerisinde iki ülkenin arabulucuları birçok kez bir araya gelmiş olsa da henüz bir anlaşmaya varılamadı.