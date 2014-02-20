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Ekonomi

Mobius: 2014 geleceği belirleyecek

Mobius, 'Bu yılın gelişen piyasalar açısından önemli olduğunu ve önümüzdeki 10 yılın çoğuna yön verecek trendleri belirleyeceğini düşünüyoruz' dedi

20 Şubat 2014 14:21


Templeton Gelişen Piyasalar Başkanı Mark Mobius, içerisinde bulunduğumuz yılın piyasaların geleceği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Cnbce. com'da yer alan habere göre, The National internet sitesi için bir analiz kaleme alan Mobius, "Bu yılın gelişen piyasalar açısından önemli olduğunu ve önümüzdeki 10 yılın çoğuna yön verecek trendleri belirleyeceğini düşünüyoruz" dedi.

 

'Seçim sonrası büyümeye odaklanacaklar'

 

Bu yıl Endonezya, Güney Afrika, Tayland, Hindistan, Türkiye, Brezilya ve Nijerya'da seçimlerin gerçekleşeceğini hatırlatan Mobius, "Seçimlerin atlatılmasıyla popülist politikalar bırakılarak uzun dönemli büyümeye yönelik tedbirler alınabilecek" dedi.

Mobius, seçim süreçlerinin atlatılmasıyla, gelişen ülkeleri güçlü kılan demografik yapı, güçlü büyüme potansiyeli, sağlam tüketici finansmanı gibi etkenlerin yeniden geçerlilik kazanacağını söyledi.

 

'Çin'in reformları uzun süreçte etkili olacak'

 

Mobius, Çin hükümetinin geçen yılın sonunda devreye aldığı reformların sağlıktan sosyal güvenliğe, adalet sisteminden bankacılığa kadar pek çok alanda uzun süreli etkileri olacağını belirtti.

Reformların 10 yıllık bir sürece yayıldığını söyleyen Mobius, ancak Şanghay'daki serbest ticaret bölgesi gibi bazı faydaların bu yıl içerisinde görülmeye başlanacağını kaydetti. Mobius, Çin'e ek olarak Tayland, Rusya, Güney Afrika ve Mısır'da özel şirketlerin büyümeye devam edeceğini öngördü.

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