‘Mobilyayı şimdi alan yüzde 50 kazanıyor’

Konya Mobilyacılar Odası (KMO): KDV indirimi ve üreticilerin uyguladığı kampanyalarla mobilya fiyatları önemli oranda düştü, müşteri sayısı yüzde 40 arttı. Müşterilerin çoğu alıcı. Bugünlerde mobilya alanlar yüzde 50 kârlı çıkabilir.



KMO Başkanı Mehmet Günbaş, KDV indirimi ve üreticilerin uyguladığı kampanyalarla mobilya fiyatlarının önemli oranda düşüş gösterdiğini ve bugünlerde mobilya alanların yüzde 50 karlı çıkacağını söyledi.



Günbaş, mobilyada uygulanan KDV indiriminin, talep daralmasıyla zor bir dönemden geçen mobilya sektörünü ciddi anlamda hareketlendirdiğini belirtti.



İndirimin mobilya sezonunun başlangıcına denk gelmesinin de önemli olduğunu ifade eden Günbaş, "Sektörün tam ihtiyacı olan bir zamanda bu indirimin yapılması bizleri ayrıca sevindirdi. İndirimle firmaların kısa sürede stoklarını eritmesini bekliyoruz" diye konuştu.



Günbaş, KDV indiriminin yanı sıra, kış sezonundan çıkılması nedeniyle stoklarını eritmek isteyen üreticilerin de önemli oranlarda indirime gittiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Mobilya sektörü kış mevsiminde zor günler geçirdi. Maliyetine satışlara rağmen ellerinde çok ciddi stok birikti. Stokları eritmek için yapılan indirimler ve kampanyalar da işe yaramadı. Ancak son KDV indirimi mobilya satışlarında hareketliliği neden oldu. KDV indirimiyle birlikte üreticilerin stokları eritmek için yaptığı kampanyalar, mobilya sezonun açılması ve düğün sezonun yaklaşması da hareketliliğin artmasını sağladı. KDV indirimi ve üreticilerin uyguladığı kampanyalarla bugünlerde mobilya alanlar, yüzde 50 karlı çıkacak. Vatandaşlar ellerini çabuk tutarak bu fırsatı kaçırmamalı."



Otomobil sektöründeki ÖTV indiriminin ardından firmaların stokların erimesiyle birlikte yeni modelleri zamlı olarak sattığını anlatan Günbaş, mobilyada ise böyle bir durumun olmadığını, aksine tüketicilerin 2009 model mobilyaları da indirimli fiyattan alabileceklerini bildirdi.



Günbaş, 3 ay süreyle devam edecek olan KDV indiriminin haziran ayının son haftasında biteceğini hatırlatarak, KDV indiriminin sezon sonuna kadar uzatılması gerektiğini belirtti.



Gezici değil alıcı müşteri



KDV indirimiyle birlikte müşteri sayılarında belirgin bir artış yaşandığını ifade eden Günbaş, şöyle devam etti:



"KDV indiriminin ardından müşteri sayımızda geçen aya göre yüzde 40 civarında artış oldu. Üstelik gelen müşterilerin çoğu gezici değil, alıcı. Fiyatların da uygun olması bunda etkili. Geçen yıl 2 bin 500 TL'ye satılan kaliteli bir yatak odası takımının fiyatı, bu yıl KDV ve üreticinin uyguladığı indirimlerle bin 800 TL'ye kadar geriledi. Yine geçen yıl 2 bin 500 TL'ye satılan koltuk takımını, bu yıl bin 500 TL'ye almak mümkün. Köşe takımları ise 750 TL'ye kadar gerilemiş durumda."



Günbaş, mobilyada tüketici anlayışının değiştiğini de belirterek, "Bundan bir kaç yıl öncesine kadar mobilyanın sağlam olmasına dikkat ediliyordu. Ancak son yıllarda duvar boyasına, parkeye, perde rengine göre mobilya seçiliyor. Kaliteden çok tasarıma önem veriyor. '3-5 yıl kullanırım sıkılınca değiştiririm' düşüncesi hakim. Bu nedenle üreticiler bir önceki sezona ait ürün stoklarını kampanyalarla bir an önce eritmek istiyor" dedi.

