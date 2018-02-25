Mobilyacılardan hammadde zamlarına tepki

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak, mobilya malzemelerine son 6 ayda yüzde 60 ila 70 arasında zam geldiğini, bu durumun mobilya üreticilerini zora soktuğunu söyledi. Apak, satış fiyatlarının değişmediğini, ancak gelen zamlar karşısında üretim yapamaz hale geldiklerini dile getirdi.

Mobilya üreticileri son 6 ay içinde mobilya hammaddesine gelen zamlarla sarsıldı. Esnafın zor durumda olduğunu söyleyen Manisa Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Zeki Apak, Türkiye genelinde Ağaç İşleri Federasyonu öncülüğünde başlatılan imza kampanyasına Manisa Marangozlar Esnaf Odası olarak destek verdiklerini belirtti. Mobilya malzemelerinin tümüne zam geldiğini kaydeden Apak, 6 ay öncesine kadar 150- 160 lira arasında aldıkları mobilya üretim malzemesi olan bir tabaka MDF\'nin şu anda, 210- 220 lira arasında satıldığını söyledi. İş yapamaz hale geldiklerini ifade eden Apak, \"Mobilya malzemelerinin bir kısmı yurtdışından geliyor. Bir kısmı da Türkiye\'den karşılanıyor. Ancak tüm mobilya malzemelerine zam geldi. Neredeyse 1 yılda yüzde 100 zam gördük. Bu hammaddeye bir çözüm bulunsun. Burada artık esnafın önünü açacak yeni projeler üretilmeli. 3 yıldan bu yana satış fiyatları değişmedi. Mobilya üreticisi işi almadan önce oturup fiyatı düşünüyor. Bu duruma artık birileri dur demeli\" diye konuştu.

\'İMZALARI CUMHURBAŞKANI\'NA ULAŞTIRACAĞIZ\'

Apak, imza kampanyasıyla ilgili olarak da, \"Şu anda imza kampanyamız sürüyor. Bütün esnafımızı tek tek gezerek imza topluyoruz. Çünkü federasyonumuzdan gelen genelgeyle bütün esnaflarımızdan imza toplayıp bunları Cumhurbaşkanımıza kadar ulaştıracağız. Sonunda Cumhurbaşkanımız bu duruma bir el atacaktır\" dedi.

ESNAF ÜRETİM YAPAMIYOR

Marangoz esnaflarından Ayhan Tartan, hammadde sıkıntısı çektiklerini ifade ederek, \"Hammadde bulamıyoruz. Zaten satış yok. 3-5 aydır doğru düzgün bir iş yaptığımız yok. Her gün malzemeye zam geliyor. Esnafın işi gerçekten çok bozuk. Kimsenin ne alım gücü var ne satım gücü var. Bu sene aldığımız fiyat yüksek ama sattığımız fiyat, geçen senenin fiyatı. Bunun için gerekli mercilerin bu konuya el atmalarını istiyoruz. İşyerlerimizi kapatarak protesto etmeyi bile düşünür hale geldik\" diye konuştu.

Diğer bir mobilya üreticisi Nurettin Nart ise, hammaddeye sürekli zam geldiğini söyledi. Nart, \"Esnaf olarak bu konuda mağduruz. 3 seneden beri mobilyayı aynı fiyatlara yapıyoruz. Malzemelerin fiyatları ise 2\'ye katladı. En son yüzde 27 zam gördük. Bu böyle giderse işimiz zor. Esnaf arkadaşların çoğu dükkan kapatmaya başladı. İşin içinden çıkamıyorlar. Bizim de sonumuz o olacak\" diye konuştu.



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