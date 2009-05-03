Mobilyacılar KDV indiriminin devamını istiyor

KDV indirimiyle yüzde 30’a yakın hareketlilik yaşayan sektörde bu fırsatla işten çıkarmaların da önüne geçiliyor.



Çanakkale'nin Biga ilçesinde kurulu Doğtaş Mobilya Genel Müdürü İsmail Doğan, KDV'nin yüzde 18'den 8'e indirilmesinin ardından sektörde bayram havası yaşandığını, ücretsiz izin ve işçi çıkarmaların önlendiğini belirterek, indirimlerin en azından yılbaşına kadar sürmesini istediklerini bildirdi.



Doğan, yeni mağazalarının açılışı nedeniyle geldiği Mersin'de, Avrupa'da başlayan ekonomik krizin etkisiyle sektörde yüzde 30 civarında kayıp yaşandığını, bundan firmalarının da yüzde 20 oranında etkilendiğini ancak, bu kötü gidişin KDV indirimiyle birlikte duraksamaya başladığını söyledi.



KDV indirimiyle birlikte sektörde "bayram havası" yaşandığını, ücretsiz izin ve işten çıkarmaların önlendiğini ifade eden Doğan, "Krizin başlamasıyla birlikte sektörde yüzde 30'luk bir kayıp başladı. Ama hükümetin yapmış olduğu indirimle birlikte bu gerileme durdu ve eski canlılığını aldı. Yani indirim sektörde yüzde 30 civarında hareketlilik yarattı" dedi.



İndirimin haziran ayı itibariyle sona ereceğini hatırlatan Doğan, şöyle devam etti:



"İndirim kalktığı zaman yeniden bir dar boğaz yaşanmaya başlayacak ve belki de işçi çıkarmalar, süresiz izine göndermeler gündeme gelecek. Bu nedenle krizin etkisini hissetmemek adına KDV'nin en azından yılbaşına kadar yüzde 8'de tutulmasını istiyoruz. Çünkü ekonomistlerin açıklamalarına göre, krizin etkileri 2010 yılının ikinci yarısına kadar hissedilecek. Bu isteğimiz dikkate alınması halinde işçilerimize ve işimize sahip çıkmaya devam etmiş olacağız."



‘Kayıtdışına da katkı sağlıyor’



Doğan, mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların yüzde 70'e yakınının kayıt dışı olarak çalıştığını ileri sürerek, kayıt içindeki markalı firmaların da haksız rekabet karşısında sıkıntıya girdiğini söyledi.



Firmaları kayıt dışına iten en önemli unsurun vergi yükü olduğuna işaret eden Doğan, şunları kaydetti:



"KDV'nin yüzde 18 civarında olmasıyla birlikte bir çok sektör temsilcisi, kayıt dışına başvuruyor. Ancak bu oranın yüzde 8 olarak devam etmesi halinde, kayıt dışı üretim gerçekleştiren bir çok temsilcinin de, kayıt altına alınacağına inanıyoruz. Yani KDV'de yapılan indirimin sürmesi, hem tüketiciyi hem üreticiyi hem de devletin kayıt dışı ile mücadele çalışmalarında önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda taleplerimizi, hükümet yetkililerine aktarma yolundaki çalışmalarımızı da sürdüreceğiz."

