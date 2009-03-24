T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Mobilyacılar da stok eritmek istiyor

MOSDER: Mobilya sektöründe de 1.5 milyarlık stok birikti. Eritmek için yüzde 18 olan KDV’nin 6 ay süreyle yüzde 8’e indirilmesini istiyoruz.

24 Mart 2009 02:00

MOSDER: Mobilya sektöründe de 1.5 milyarlık stok birikti. Stokları eritmek için yüzde 18 olan KDV’nin 6 ay süreyle yüzde 8’e indirilmesini istiyoruz.

Kriz tüm sektörleri zor duruma sokarken mobilya sektörü de stoklarını eritmek için vergi indirimi istedi. Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Türkoğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ile görüştüklerini ve hükümetten müjdeli bir haber beklediklerini belirtti.

MOSDER Başkanı Nazif Türkoğlu, vergi indirimi sağlanan sektörlerde önemli bir canlılığın yaşandığını, aynı canlılığın stokların biriktiği mobilya sektöründe de sağlanması için hükümetin müjdeli haberini beklediklerini söyledi.

Hükümetin otomotiv, beyaz eşya ve inşaat sektörlerinde sağladığı vergi teşviklerinden mobilya sektörünün de faydalanmak istediğini belirten Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de mobilya sektöründe 1.5 milyar TL'lik stok birikti. Geçtiğimiz Cuma akşamı Devlet Bakanımız Nazım Ekren ile görüştük. Mobilya sanayicilerinin isteklerini dile getirdik. Devlet Bakanımız teklifimizi ilgi ile dinledi. Görüşme yaptıktan sonra bize bilgi verileceğini söyledi. Mobilya sektörü olarak Hükümetimizden müjdeli bir haber bekliyoruz. Mobilya'da yüzde 18 olan KDV'nin 6 ay süreyle yüzde 8'e indirilmesini istiyoruz. Bu indirim sağlandığı taktirde Hazinenin geliri artacak ve sektörde yeniden istihdam artışı başlayacak."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24