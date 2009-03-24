Mobilyacılar da stok eritmek istiyor

MOSDER: Mobilya sektöründe de 1.5 milyarlık stok birikti. Stokları eritmek için yüzde 18 olan KDV’nin 6 ay süreyle yüzde 8’e indirilmesini istiyoruz.



Kriz tüm sektörleri zor duruma sokarken mobilya sektörü de stoklarını eritmek için vergi indirimi istedi. Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Türkoğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ile görüştüklerini ve hükümetten müjdeli bir haber beklediklerini belirtti.



MOSDER Başkanı Nazif Türkoğlu, vergi indirimi sağlanan sektörlerde önemli bir canlılığın yaşandığını, aynı canlılığın stokların biriktiği mobilya sektöründe de sağlanması için hükümetin müjdeli haberini beklediklerini söyledi.



Hükümetin otomotiv, beyaz eşya ve inşaat sektörlerinde sağladığı vergi teşviklerinden mobilya sektörünün de faydalanmak istediğini belirten Türkoğlu, şöyle devam etti:



"Türkiye'de mobilya sektöründe 1.5 milyar TL'lik stok birikti. Geçtiğimiz Cuma akşamı Devlet Bakanımız Nazım Ekren ile görüştük. Mobilya sanayicilerinin isteklerini dile getirdik. Devlet Bakanımız teklifimizi ilgi ile dinledi. Görüşme yaptıktan sonra bize bilgi verileceğini söyledi. Mobilya sektörü olarak Hükümetimizden müjdeli bir haber bekliyoruz. Mobilya'da yüzde 18 olan KDV'nin 6 ay süreyle yüzde 8'e indirilmesini istiyoruz. Bu indirim sağlandığı taktirde Hazinenin geliri artacak ve sektörde yeniden istihdam artışı başlayacak."

