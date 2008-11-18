Mobilyacılar da krizin pençesinde

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesindeki üretici ve ihracatçıların, ABD'de başlayan ve kısa süre içinde dünya piyasalarını saran ekonomik dalgalanmayı en az zararla atlatmaya çalıştığı bildirildi.



İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Hamdi İdil, mali krizle birlikte küresel ekonomideki yavaşlamanın yılda 13 ülkeye küçümsenmeyecek oranda ihracat yapan mobilyacıları da olumsuz etkilediği belirtti.



İlçede 1900'lü yılların başında başlayan ahşap işleme sanatıyla temelleri atılan İnegöl mobilyasının, günümüzde bir marka haline geldiğini ve ününün Türkiye sınırlarını aştığını ifade eden İdil, bu nedenle dünya genelindeki belirsizlerin kendilerini, özellikle ihracat yapan üreticileri etkilediğini söyledi.



İdil, ekonomik dalgalanmadan, az ya da çok her sektörün etkileneceğini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Piyasalarda yaşanan tedirgin bekleyiş, üretici ve ihracatçıyı zor duruma soktu. Mobilya sektörünün birçok ham maddesi yurt dışından geliyor. Ham madde fiyatları, dövizdeki artışa bağlı olarak arttı. Ülkemize oranla yurt dışı piyasaları daha büyük bir durgunluk ve belirsizlik içinde. Bu nedenle ihracatta sıkıntılar baş göstermeye başladı. Bu sıkıntılar henüz başlangıç aşamasında, ancak ilerleyen günlerde daha çok başımızı ağrıtabilir.



Aslında biz hep düşük döviz kurudan şikayet ediyorduk. Dolar, şimdi olması gereken yere geldi. Ancak aniden yaşanan aşırı iniş ve çıkışların olmaması lazım. Böyle bir seyir, son derece tehlikeli. Beklentimizin doların 1,6 YTL'den aşağı düşmemesi ve ortalama bir çizgide kalması. Tabii küçük esnaf bu durumdan daha çok etkilenecektir. Hatta bazıları tezgah kapatma noktasına gelecektir. Ama çoğunlukla ihracata yönelik üretim yapan esnaf bu durumu daha az zararla atlatacaktır."



Yaşanılan her türlü sıkıntıya rağmen geleceğe umutla baktıklarını anlatan İdil, "Ekonomik dalgalanma nedeniyle yaşanan krizden aşırı zararla çıkacağımızı zannetmiyorum. Sadece biraz zaman gerekli. Yurt dışındaki piyasaların oturmasını beklemeliyiz" dedi.

