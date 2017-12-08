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Mobilyacı ölü bulundu

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde mobilyacılık yapan Yusuf K

08 Aralık 2017 20:57

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde mobilyacılık yapan Yusuf K., evinde çenesinin altında av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar ettiği sanılan Yusuf K.\'nin cesedi, otopsiye gönderildi.
Dün saat 20.40 sıralarında, Ayvalık\'a bağlı Altınova\'daki İskele Mevkii Küme Evleri Senem çiftliğinden silah sesi geldiğini duyanlar, jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine çiftliğe giden Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Altınova İskele Jandarma Karakolu görevlileri, Altınova Mahallesi\'nde mobilya mağazası bulunan Yusuf K.\'yi, av tüfeğiyle çenesinin altından vurulmuş halde buldu. Yusuf K.\'nin intihar ettiği üzerinde durulurken, cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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