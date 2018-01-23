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Mobilya sektöründe dijital dönüşüm

  Cansel KİRAZ -İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL, (DHA) 14

23 Ocak 2018 20:21

 

Cansel KİRAZ -İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL, (DHA) 14. İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı,  Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci\'nin katılımıyla Yeşilköy CNR EXPO\'da açıldı. Fuarda, mobilya sektöründeki dijital gelişmeler dikkat çekti.  

NABIZ ÖLÇEN MOBİLYALAR ÇIKACAK  
Dijital gelişmeler pek çok sektörde olduğu gibi mobilya sektöründe de etkisini gösterdi. Teknolojinin hayatın her noktasına girdiğini belirten Mobilya Sanayi İşadamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, fuarda bulunan ve oturan kişinin kilosunu yorumlayan koltuk ile ilgili olarak  “Biliyorsunuz teknoloji şu anda hayatımızın her noktasına girmiş bulunmakta. Biz de MOBSAD olarak, bunun artık neden mobilyada uygulanmayacağı ile ilgili biraz kafa yorduk. Bununla ilgili de birkaç tane üniversiteyle mobilyada neler yapılabilir, bununla ilgili çalışmalar başlattık. Burada bir bar taburemiz var, bu sandalye de olabiliyor, kilogramınızı ölçüp, cep telefonunuza aktivasyon yapıp görebiliyorsunuz. Kilonuzla ilgili yorumlar da yapabiliyor. \'Fazla kilo almışsınız\', \'Kilo vermeniz gerekiyor\' gibi.  Daha ileriki dönemlerde daha nabzınızı ölçen ve yediğiniz yemeklerle ilgili kalori ölçen mobilyalar çıkacak\"  şeklinde konuştu.  

SALLANAN KOLTUK ENERJİ ÜRETİYOR  
Fuarda dikkat çeken bir diğer ürün ise, sallandığında telefon ve tablet gibi cihazları şarj edebilen, sallanan koltuk oldu. MOBSAD Başkan Yardımcısı Harun Karahan ise konuyla ilgili olarak, “Klasik bir üründe koltuğumuz kendi enerjisini kendisi üretiyor. Koltuğumuz sallandıkça alttaki mekanizmayla birlikte telefonumuzu, tabletimizi hem şarj edebiliyoruz hem de istirahat edebiliyoruz.\" dedi. 
14. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı 28 Ocak 2018 tarihine kadar açık olacak.  

(FOTOĞRAF)

 

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