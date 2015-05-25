Mobilya fabrikasında yangın çıktı

Bursa'nın İnegöl İlçesi, 2’nci Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Leta Sandalye fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı. Yangını söndürmek için İnegöl, Bursa, Yenişehir, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü Yangın Söndürme ekipleri seferber olurken, yangın çıktığı sırada yemekhanede olan işçiler de tahliye edildi.

Tahliye edilen işçiler arasında yer alan ve hamile olduğu belirtilen Gülten Ş. dumandan etkilenerek fenalaştı. Rahatsızlanan kadın 112 ambulansıyla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnegöl itfaiyesi dört bir yandan alevlere müdahale ederken, Bursa ve diğer ilçelerden takviye ekip istendi. Bursa, Yenişehir itfaiyeleri ile İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı.