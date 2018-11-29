Mobilya fabrikasında konteyner faciası: 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan 3 işçi, malzeme yükledikleri sırada, TIR dorsesinden devrilen konteynerin altında kaldı. 2 işci hayatını kaybederken 1 işci ağır yaralandı.

Olay öğle saatlerde İnegöl ilçesi Yenice Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan 3 işçi, mobilya yükledikleri sırada, TIR dorsesinden devrilen konteynerin altında kaldı. İşçilerden biri fabrika çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 2 işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı işçi, İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili şoruşturma başlatıldı.



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