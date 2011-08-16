Mobility’i Google alıyor



T24 - Android işletim sistemiyle cep telefonu alanına adım atan internet arama motoru Google, ABD’li cep telefonu üreticisi Motorola Mobility Holdings şirketini nakit olarak yaklaşık 12.5 milyar dolara alacağını açıkladı





İşletim sisteminin yaygınlığını artırmak isteyen Google, satın almayı Motorola Mobility’nin cuma günkü kapanış fiyatının yüzde 63 üzerinde yapacağını açıkladı.





Hisse başına 40 dolar





Google, mobil cihaz pazarında Android ile belirgin bir pazar payına ulaşmasına rağmen, kablosuz iletişim konusunda patent ve diğer fikri mülkiyet açısından yetersizlik nedeniyle yaygınlığını artıramıyordu.







Yapılan ortak açıklamaya göre, anlaşma gereğince Google, Motorola’ya hisse başına 40 dolar ödeyecek. Yapılan bu anlaşma, Google’a Android işletim sistemini güçlendirme imkânı sağlayacak.





‘Ayrı bir birim olacak’





Google’ın bu şekilde, en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen Apple’a karşı cep telefonu rekabetini güçlendirmek istediği belirtiliyor. oogle’ın CEO’su Larry Page, tüketicilerin, iş ortaklarının ve geliştiricilerin hepsinin birden çıkarına olacak şekilde, tüm android ekosisteminin güçleneceğini söyledi. Anlaşmanın 2011 yılının sonunda ya da en geç 2012 yılı başında tamamlanacağını belirten Google, Motorola Mobility’i ayrı bir birim olarak işletmeye devam edeceklerini kaydetti.





Google bu alımı neden yaptı?





Cep telefonu pazarında akıllı telefon olarak adlandıralan kategori hızlı yükselişte. Bu kategoriyi Apple, iPhone’la başlattı, ardından endüstrünün tüm üreticileri bu trendin peşine takıldı.

Apple son 3 yılda hızlı çıkış yakalayıp, global pazarda yüzde 13’lük pay alırken, endüstrinin iddialı oyuncuları Nokia, Motorola, Sony Ericsson gibi devler düşüşe geçti.

Bunu gören Google, iPhone’nun hızına yetişebilmek adına yazılım tarafında android platformuyla geçtiği karşı atağı bu kez cihaz tarafında sürdürmek istiyor.

Bunun için de Motorola’nın birkaç çeyrektir elinden çıkarmayı planladığı cep telefonu birimini satın aldı. Android platformu bugüne kadar Samsung, LC, HTC gibi oyuncularla hızlı yükselişe geçmişti.





‘Önemli bir adım...’





Google ise Nexus adlı ürünle cep pazarına adım atmıştı. İnternet devi Google’un şimdiki hedefi tasarım, donanım ve yazılım tarafında ve tabiki üretim tarafında tam hakimiyet sağladığı Motorola ürünleriyle akıllı cep pazarında önemli bir yer edinmek.

Analistler, bu alım sonrası Motorola’nın isminin değişeceğini ve yeni model telefonların Google’un kendi markasıyla piyasaya sunulacağını söylüyor.

Bazı analistler, bu alımı Google için önemli bir adım olarak değerlendirirken, kimi analistler verilen fiyatın çok yüksek olduğunu, böylesine bir operasyonu (cihaz işi) Google’un yönetmekte zorluk çekebileceğini ifade ediyor.



