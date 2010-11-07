-MOBİL TELEFON PAZARI YÜZDE 12 BÜYÜDÜ ANKARA (A.A) - 11.07.2010 - Türkiye'deki mobil telefon pazarı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre adetsel olarak yüzde 12, satış değeri olarak da yüzde 72 oranında büyüdü. GFK Türkiye'nin 2010 yılı ilk çeyrek mobil pazar araştırmasına göre, söz konusu pazar bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre adetsel olarak yüzde 12 artışla, 2 milyon 340 bin adetten 2 milyon 615 bin adete yükseldi. Satış değeri 2009'un ilk çeyreğinde 255 milyon avro olan pazar, 2010'un ilk çeyreğinde 439,5 milyon avroya ulaşarak yüzde 72 büyüme kaydetti. Önceki senelerde toplam pazarın yüzde 80 gibi büyük bir kısmı geleneksel telekom mağazalarından oluşurken, bu oran 2008'in ikinci yarısından itibaren azalmaya başladı. 2009'un ilk çeyreğinde adetsel oranı yüzde 77 olan telekom mağazaları, 2010'un ilk çeyreği ile beraber yüzde 75'e geriledi. Cirosal olarak ise bu oran yüzde 74'ten yüzde 75'e yükseldi. Teknoloji Marketleri ve Zincir Marketler oranlarını artıran kanallar olurken, operatör kampanyaları bu kanallar üzerinden yapılan satışları kapsamamasına rağmen organize kanalda gerçekleşen satışlarda artış gözlendi. Çeyreksel bazda 2009-2010 analizi yapıldığında zincir marketler yüzde 26,8, teknoloji marketleri ise yüzde 25,2 büyüme gösterdi. -YÜKSEK FİYAT ARALIKLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GELİŞTİ- Fiyatı 50 avrodan düşük segmentin 2010'un ilk çeyreğinde payı yüzde 28,6'dan yüzde 4,4 seviyesine geriledi. Buna karşın fiyatı 100-200 avro olan grubun payı da yüzde 32,8'den yüzde 40,8 seviyesine yükseldi. Geçen sene payı yüzde 6,7 olan fiyatı 200-300 avro olan grup ise bu yılın aynı döneminde yüzde 19,2'ye çıktı. Yüksek fiyat bandı artışları 3G etkisiyle beraber artan akıllı telefon satışlarından kaynaklandı. -TEKNOLOJİSİ YÜKSEK MODELLERE EĞİLİM ARTTI- 2009'un ilk çeyreğinde satılan telefonların yüzde 66,6'sı MP3 çalarlı iken, bu sene aynı dönemde bu oran yüzde 87,4'e, FM radyolu olma özelliği de yüzde 66,6'dan yüzde 84,2'ye yükseldi,. Teknolojisi çok yeni olan 3G uyumlu telefonların oranı geçen yılın ilk 2009'un ilk çeyreğinde yüzde 15'i bulurken, bu yılın ilk çeyreğinde iki katından fazla pay kazanarak yüzde 32,9'a çıktı. Önceki dönemlerde oldukça popüler olan DUAL SIM uygulamasına sahip telefonlar, 2010'un ilk çeyreğinde geçen sene olduğu gibi yüzde 8,4'lük adetsel bir paya sahip oldu. Kameralı telefon oranı ise aynı dönemde yüzde 72,4'ten yüzde 85,3'e yükseldi. Önceki dönemlerde düşüş yaşayan kameralı telefonların yeniden pay kazanması en son teknolojiye sahip telefonlara artan ilgiden kaynaklandı.