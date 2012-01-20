-Mobil teknolojinin normları belirlendi CENEVRE (A.A) - 20.01.2012 - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (UTB), radyokomünikasyon uzmanlarının, 3G teknolojisinin yerini alacak yeni mobil telefon sisteminin teknik normları konusunda bu hafta uzlaşmaya vardıklarını bildirdi. UTB'nin radyokomünakisyon bölümü Direktörü François Rancy, bu hafta kabul edilen "İleri-IMT" sisteminin, mobil telefon hizmetleri için kalite ve hız anlamında ileriye yönelik adım atılmasını sağlayacağını belirterek, bazı operatörler tarafından 4G olarak adlandırılan yeni "İleri-IMT" sisteminin, performans ve bant konusunda "önemli iyileşme" sağlayacağını kaydetti. Radyokomünikasyon Asamblesi'nin bugün sona eren toplantılarında kabul edilen normlar, 23 Ocak'ta Cenevre'de başlayacak Dünya Radyokomünikasyon Konferansı'nda UTB'ye üye ülkeler tarafından müzakere edilecek. Dört yılda bir yapılan ve 17 Şubat'ta sona erecek konferansa, 150 ülkeden 3 bin 300 delegenin katılması bekleniyor.