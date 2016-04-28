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Ekonomi
Deutsche Welle

Mobil reklamlar Facebook'u uçurdu

Facebook, artan reklam gelirleri sayesinde yılın ilk çeyreğinde kârını üçe katladı. Artışın başlıca kaynağı ise tablet ve cep telefonu uygulamalarındaki reklamlar.

28 Nisan 2016 12:58


Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, cep telefonu ve tablet bilgisayarlardaki uygulamasında yayınladığı reklamlar sayesinde yılın ilk çeyreğinde kârını üçe katladı.

ABD'de çarşamba günü borsaların kapanmasından sonra Facebook'tan yapılan açıklamada, yılın başından mart ayı sonuna kadar şirketin 1 milyar 510 milyon dolar kâr ettiği belirtildi. Geçen yılın aynı dönemindeki kârının 509 milyon dolar olduğuna dikkat çeken şirket, üç kat artış gösterdiklerini vurguladı.

Bu artışın başlıca kaynağı ise Facebook'un cep telefonu ve tablet bilgisayarlardaki uygulamasında yer verdiği reklamlar. Uygulamalardaki reklam gelirleri Facebook'un kazancının yüzde 80'inin oluşturuyor. Facebook, eklediği yeni video uygulamaları sayesinde görüntülü reklamlara yer vermeye başlamıştı.

Öte yandan Facebook'un kullanıcı sayısı ise dünya genelinde 1 milyar 650 milyona ulaştı. Platforma son üç ay içinde 60 milyon yeni kullanıcının üye olduğu bildirildi.

Facebook hisselerinin borsadaki değeri de yüzde 6 oranında değerlendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FacebookDeutsche Welle Türkçe Reuters/HS/BÖ

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