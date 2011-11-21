-Mobil iletişimde aşırı rekabet uyarısı İZMİR (A.A) - 21.11.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, Türkiye'de mobil sistemler üzerinden yapılan data trafiğinin geçen yıla göre 15 kat arttığını, bunun şirketlerin giderlerini de artırdığını belirterek, ''Böyle giderse sektör, duopole hatta monopole dönebilir'' dedi. Acarer, mobil iletişim firmalarının Türkiye ekonomisi için büyük öneme sahip olduğunu, yaptıkları yatırım ve oluşturdukları istihdam alanına bir çok sektörde rastlanmadığını belirtti. Sektör kuruluşları arasında bir ''aşırı rekabet ortamının'' sözkonusu olduğunu savunan Acarer, bunun kısa dönemde tüketici için iyi gibi gözükmesine rağmen uzun vadede tehditler barındırdığını ifade etti. BTK'nın açıkladığı son raporlara göre mobil hatlar üzerinde oluşan data trafiğinin geçen yıla göre yüzde 1495 arttığını, bunun 15 katlık bir artış olduğu anlamına geldiğini ifade eden Acarer, şöyle konuştu: ''Böyle bir durumda sektör duopole hatta monopole dönebilir. Kısa dönemde bu aşırı rekabet tüketiciye olumlu yansır ama orta ve uzun dönemde olumsuz yansır. Buna dikkat etmemiz lazım. İşletmeleri korumamız lazım. Bu işletmeler dünyanın vergisini veriyor, insanını istihdam ediyor. Sadece mobil işletmelerin 3. çeyrekteki yatırımı 817 milyon lira. 3 ayda kaç kuruluş böyle yatırım yapıyor. Türkiye ekonomisi için çok önemli bir konudan bahsediyoruz.'' Baz istasyonlarının insan sağlığına zararlı olduğu iddiasıyla bazı bölgelerde yeni altyapı oluşturma yatırımlarının engellendiğini ifade eden Acarer, baz istasyonlarından radyasyon değil elektromanyetik alan yayıldığını, kullanılan sistemlerin frekans değerlerinin sağlığa zararı bulunmayan bir boyutta olduğunu belirtti. Baz istasyonları kaldırılsa dahi kentlerdeki elektromanyetik alanın azalmayacağını öne süren Acarer, ''Tek kaynak bu değil mesela radyo ve televizyon vericileri çok daha büyük bir kaynak. Bu vericilerin bulunduğu bölgelerde çok yüksek elektromanyetik alan var. Yüksek gerilim hatları da öyle. Baz istasyonlarını kaldırırsanız mobil haberleşme olmaz. Mobil haberleşmeyi yapmak için güvercin yetiştirmek mi gerekiyor? Dumanla mı haberleşelim? Baz istasyonlarının mutlaka yerleşim yerlerinin içinde olması gerekiyor. Bunu kaldırıp şehrin dışında bir tepeye kurmak mümkün değil'' dedi.