'Mobil disko' otomobil trafikten yasaklandı sürücüsüne 5 bin 67 TL ceza kesildi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR\'da motosiklet ve bazı özel araçların yol açtığı \'Gürültü kirliliği\' ile mücadele kapsamında kontrol sırasında durdurulan bir otomobilin bagaj tarafına yapılan diskotek benzeri hoparlörler polisi bile şaşırttı. Araç trafikten yasaklanarak para cezası uygulandı.

Özellikle gece saatlerinde müzik sistemlerinden çok yüksek ses açarak trafikte ilerleyen araçlara karşı Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan\'ın talimatıyla mücadele başlatıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri yaptıkları denetimlerde araç ve sürücülerin belgelerini kontrol ederken, aynı zamanda normalin üzerinde hoparlörler bulunup- bulunmadığına da bakmaya başladı. Gündüz çalışarak, gece uyumaya çalışanların yanı sıra hasta veya çocukları rahatsız eden, gürültü çıkarmaları için egzozlarında düzenleme yapılan özel otomobil ve motosikletlere en yüksek para cezaları uygulanırken son olarak Denizköşkler Mahallesi\'nin sahil kesiminde durdurulan bir otomobil polis memurlarını da şaşırttı. Arka bölümü olduğu gibi hoparlörlerle donatılan \'Mobil diskoteği\' andıran Murat Ş.\'ye ait otomobil trafikten yasaklanarak otoparka alınırken sürücüye 5 bin 67 TL para cezası uygulandı.



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